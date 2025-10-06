Администрацията на американския президент Доналд Тръмп мобилизира американски дипломати да лобират срещу резолюция на ООН, призоваваща за отмяна на търговското ембарго, наложено на Куба. Един от посочените аргументите е информацията за подкрепата на Хавана за Русия във войната ѝ в Украйна, съобщава Ройтерс.

Като част от кампанията на администрацията, американските дипломати ще информират страните, че кубинското правителство активно подкрепя войната, започната от Русия срещу Украйна, и че до 5000 кубинци се бият на страната на Москва.

„След Северна Корея Куба е най-големият доставчик на чуждестранни войски за руската агресия и се смята, че между 1000 и 5000 кубинци се бият в Украйна“, се казва в документа от 2 октомври, изпратен до десетки американски мисии.

Говорител на Държавния департамент отказа да предостави по-подробна информация за кубинските бойци, но заяви, че Вашингтон е наясно, че те се бият редом с руските войски в Украйна.

„Кубинският режим не успя да защити своите граждани от това да бъдат използвани като пешки в руско-украинската война“, заяви говорител на Държавния департамент.

Документът също така обвинява кубинското правителство в подкопаване на демокрацията в Западното полукълбо, на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Венецуела - най-важният политически и икономически съюзник на Куба.

В обръщение американски дипломати призоваха правителствата да се противопоставят на необвързващата резолюция на Общото събрание на ООН, призоваваща САЩ да отменят десетилетното си търговско ембарго срещу Куба. Гласуването по този въпрос се очаква в сряда, 8 октомври. В телеграмата се казва, че резолюцията „неправилно“ поставя отговорността за проблемите на Куба върху плещите на Съединените щати, които, според нея, всъщност са причинени от „собствената корупция и некомпетентност“ на Куба.

Добавя се, че целта на тази инициатива е да се демонстрира противопоставяне на администрацията на САЩ чрез значително намаляване на броя на гласовете „за“ в ООН.

„Гласовете „против“ са за предпочитане, но въздържалите се или отсъствията/неучастието в гласуването също са полезни“, се казва в телеграмата.

Авторите на документа добавят, че Вашингтон се нуждае от „съюзници и партньори със сходно мислене“, за да придвижи тази инициатива.

Държавният департамент заяви, че Куба използва годишната резолюция на ООН като механизъм, за да се представи като жертва и че не заслужава подкрепата на демократичните съюзници на Америка.

Резолюции, призоваващи за отмяна на ембаргото срещу Куба, се приемат от Общото събрание почти всяка година от 1992 г. насам. Те не са обвързващи.

Миналата година 187 държави гласуваха „за“, като само Съединените щати и Израел гласуваха „против“. Прави впечатление, че през септември двупартийна група американски сенатори внесе законопроект, признаващ Русия и Беларус за държавни спонсори на тероризма, заради отвлечените украински деца.

Украинската страна повдигна въпроса за признаването на Русия за държавен спонсор на тероризма във Вашингтон още през 2022 г. Това би довело до международна изолация на Москва и би принудило САЩ да наложат допълнителни ограничения на страните, взаимодействащи с Кремъл. Администрацията на бившия президент Байдън отхвърли тези искания, заявявайки, че това би вързало ръцете на Съединените щати в отношенията им с Русия като цяло и би блокирало всякакви дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.