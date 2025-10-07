IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Пепелянка ухапа пиян мъж в Хърватия и... умря

Алкохолът спасил човека, като неутрализирал отровата

07.10.2025 | 10:27 ч. Обновена: 07.10.2025 | 10:27 ч. 45
Снимка: Pixabay/ Georg_Wietschorke

Снимка: Pixabay/ Georg_Wietschorke

Интересна случка се разигра в Доне Виняни в района на Имотска Крайна в Хърватия. Двугодишна пепелянка почина поради прекомерна концентрация на... алкохол . Инцидентът е станал, когато змията случайно ухапала Щеф Радулич от Крапина, който бил в командировка.

Щеф имал бизнес среща, която приключила около 14:00 часа. След това той отишъл на обиколка на града. Докато вървял по горската пътека, вероятно се приближил твърде много до пепелянката, която просто реагирала.

"Изведнъж усетих остра болка в крака си и се обърнах. Веднага видях пепелянката и ми стана ясно какво се е случило. Мислех да тичам към лекаря, но тогава забелязах, че нещо не е наред със змията. Очите ѝ бяха полузатворени, започна да се олюлява и се удари два пъти с глава дървото", спомня си Щеф.

Осъзнавайки, че змията не е добре, Щеф я хваща за врата и хуква към спешното медицинско отделение. Но пепелянката нямала шанс. Концентрацията на алкохол в кръвта на Щеф била фатална за нея. 

"Местните змии просто не са свикнали естествената им плячка да има такава концентрация на алкохол в кръвта. И особено не в 14:00 часа. Измерихме концентрацията на алкохол на змията от 5,1 гр/кг, което малко живи същества могат да преживеят", обясни д-р Мате Дърнич.

Интересно е да се добави, че змийската отрова изобщо не е оказала ефект върху Щеф, защото алкохолът в кръвта му я е неутрализирал веднага. Щеф щастливо тръгнал за Крапина и помолил лекаря да му изпрати по факс обяснението как алкохолът му е спасил живота, за да може най-накрая да накара жена си да млъкне. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пепелянка Хърватия алкохол пиян мъж отрова
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem