Наводнение в курорта Лозенец, приземни етажи са под вода ВИДЕО

Кои места са най-застрашени?

07.10.2025 | 12:35 ч. 17
Наводнена е най-ниската част на Лозенец. Приземни етажи на хотели в морския курорт са под вода, но засега нужда от евакуация няма, съобщава Нова тв.

Спроед MeteoBalkans валежите продължават вече повече от 10 часа. Те направиха симулация на реките около Лозенец и показаха кои части са най-застрашени. 

Проливен дъжд валя през цялата нощ и в района на Царево. Няма извънредна ситуация, но обстановката остава затруднена. Превантивно са затворени за движение пътищата към къмпинг „Нестинарка" и участъците край деретата заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

Местните власти съобщиха, че днес е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на общината. Решението е взето превантивно, за да се гарантира безопасността на учениците и педагогическия персонал.

Очаква се ситуацията да се влоши, като според MeteoBalkans след обяд над Черноморието се очаква да премине и приземният център на циклонa Барбара. Очаква се да се формират гръмотевични бури, като най-силните ще бъдат в районите на Ахтопол, Царево, Приморско и Бургас. След това валежите ще се изместят на север – към нос Емине и Варненска област.

Лозенец наводнение дъжд
