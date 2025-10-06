IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Има много политици в Европа, които са склонни да обвиняват Русия за всичко

Путин подчерта, че Москва няма нищо общо с инцидентите

06.10.2025 | 14:49 ч.
Русия смята за безпочвени и обобщаващи изявленията на лидерите на ЕС, включително германския канцлер Фридрих Мерц, свързващи необичайни полети на дронове в различни части на Европа с Москва. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС.

„В Европа има много политици, които сега са склонни да обвиняват Русия за всичко“, отбеляза говорителят на Кремъл. „Те винаги правят това без основание, безразборно. Така ние гледаме на тези обвинения.“

През последните дни в Европа все по-често се наблюдава „истерия около дронове“: въздушното пространство на големите градове се затваря заради полетите на неизвестни дронове. На фона на инициативата на Брюксел за създаване на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС, медийните репортажи и политическата реторика неизменно свързват всеки инцидент с Русия и предполагаемите ѝ планове да атакува Европейския съюз по един или друг начин. Германският канцлер Фридрих Мерц, „успокоявайки“ населението на страната, заяви, че дроновете могат да бъдат използвани за шпионаж или за сплашване на жителите на страната му.

Руският президент Владимир Путин подчерта, че Москва няма нищо общо с инцидентите и предположи, че те се използват от европейски политици, за да отклонят вниманието на обществеността от по-належащи проблеми.

