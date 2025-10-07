Не могат да се свържат с носителя на Нобел за медицина, "живее си живота" на поход в пустошта

Нобеловият комитет не успя да се свърже с носител на тазгодишната награда за медицина, който "живее най-добрия си живот" по време на пешеходен поход "извън мрежата".

Фред Рамсдел сподели престижната награда в понеделник с Мери Брънков от Сиатъл, Вашингтон, и Шимон Сакагучи от университета в Осака в Япония за техните открития, свързани с функционирането на имунната система.

Но дигиталната детоксикация на лауреата означава, че Нобеловият комитет не е успял да се свърже с него и да му съобщи чудесната новина.

Джефри Блустоун, приятел на Рамсдел и съосновател на лабораторията, каза, че изследователят заслужава признание, но и той не може да се свърже с него.

"Опитвам се да се свържа с него. Мисля, че може би е на поход в пустошта в Айдахо", каза Блустоун пред AFP.

Нобеловият комитет изпита пречки и при опита си да се свърже с Брънков – и двамата изследователи са базирани на западното крайбрежие на САЩ, което е на девет часа назад от Стокхолм – но в крайна сметка успя да осъществи контакт с нея.

"Помолих ги, ако имат възможност, да ми се обадят отново", каза Томас Пърлман, генерален секретар на Нобеловия комитет, на пресконференцията, обявяваща победителите.

Тримата спечелиха наградата за изследване, което идентифицира "охранителите" на имунната система, наречени регулаторни Т-клетки.

Свързани статии Трио учени ще си подели Нобеловата награда за медицина

Тяхната работа се отнася до „периферната имунна толерантност“, която предотвратява увреждането на организма от имунната система и е довела до нова област на изследване и разработването на потенциални медицински лечения, които сега се оценяват в клинични изпитвания.

74-годишният Сакагучи направи първото ключово откритие през 1995 г., откривайки неизвестен досега клас имунни клетки, които защитават тялото от автоимунни заболявания.

Брунков, родена през 1961 г. и сега старши ръководител на проекти в Института по системна биология в Сиатъл, и Рамсдел, 64-годишен старши съветник в Sonoma Biotherapeutics, направиха другото ключово откритие през 2001 г.

През 2020 г. Нобеловият комитет имаше подобни трудности при свързването с носителите на наградата за икономика. Когато телефонът на Боб Уилсън звъннал в Станфорд посред нощ, той го изключил, така че комисията трябвало да се обади на жена му.

Когато комисията не успяла да се свърже и с колегата му победител, Пол Милгром, Уилсън трябвало да отиде и да го събуди. Кадри от охранителната камера на Милгром заснели момента, в който му съобщили за Нобеловата му награда, на което той отговорил: „Да, но? Уау.“