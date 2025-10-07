И Моди поздрави Путин за рождения му ден

Премиерът на Индия Нарендра Моди днес поздрави в телефонен разговор президента на Русия Владимир Путин по повод рождения му ден, като двамата лидери се зарекоха да задълбочат индийско-руското специално и привилегировано стратегическо партньорство, предаде новинарска агенция ПТИ.

Моди се обади на Путин, за да го поздрави за 73-ия му рожден ден и да му предаде най-добрите си пожелания за здраве и успехи, пише в прессъобщение на канцеларията на индийския премиер.

Това е четвъртият телефонен разговор между двамата лидери от началото на август. Путин също се обади на Моди на 17 септември, за да го поздрави за рождения му ден.

"Двамата лидери прегледаха напредъка в двустранния дневен ред и потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно задълбочаване на специалното и привилегировано партньорство между Индия и Русия", се отбелязва в прессъобщението. Моди заяви, че с нетърпение очаква да посрещне Путин в Индия за 23-ата индийско-руска среща на върха, пише още в текста.

Предвижда се руският лидер да посети Индия около 5 декември. Очаква се срещата на върха да окаже значимо влияние върху по-нататъшното укрепване на двустранните стратегически връзки. Засега не е ясно дали визитата на Путин ще продължи един или два дни. Руският външен министър Сергей Лавров следващия месец ще посети Индия, за да уговорят последните детайли от визитата на Путин.

Последната визита на руския президент в Делхи бе през 2021 година.

Индия и Русия имат механизъм, съгласно който индийският премиер и руският президент провеждат ежегодна среща на високо равнище, за да прегледат всички аспекти на двустранните връзки. Досега са проведени общо 22 такива срещи на върха, като Индия и Русия се редуват в домакинството им, пише БТА.