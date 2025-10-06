Трио учени ще си подели Нобеловата награда за медицина

Нобеловата награда за физиология или медицина за 2025 година беше присъдена на трима учени за откритието как имунната система ни предпазва от хиляди различни микроби, които се опитват да нахлуят в телата ни.

Мери Е. Брункоу, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи ще си поделят наградата "за своите фундаментални открития, свързани с периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет на церемония в Стокхолм, Швеция, съобщава CNN.

Лауреатите идентифицираха "регулаторни Т-клетки“, които функционират като охранители на имунната система и предотвратяват имунните клетки да атакуват собственото ни тяло.

"Техните открития са били решаващи за разбирането ни за това как функционира имунната система и защо не всички развиваме сериозни автоимунни заболявания“, каза Оле Кампе, председател на Нобеловия комитет.