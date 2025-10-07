Перуански свещеник имал 17 любовници, жените едва не се сбили

Перуански епископ, обвинен, че има 17 тайни любовници, беше разкрит, след като някои от жените разбраха една за друга и едва не се сбиха.

51-годишният Сиро Киспе Лопес, епископ на Хули в Перу, подаде оставката си на папа Лъв, след като разследване на Ватикана интервюира три от предполагаемите любовници на епископа, както и чистачката му, която предостави подробности за това, което е видяла в спалнята му.

„Монахиня, която е била една от любовниците на Киспе, ревнувала от адвокатка, с когото епископът също се е срещал, и изпратила информация за неговите афери на трета любовница, която се сбила с адвоката“, разказва Паола Угас, перуанска журналистка, която е видяла документ на Ватикана, описващ подробно разследването. „Това беше истинска сапунена опера, но също така разкри сериозна злоупотреба с власт“, ​​каза тя пред The ​​Times. „Много от 17-те жени бяха твърде уплашени, за да се разкрият, защото се страхуваха от него.“

Ватиканът започна собственото си разследване след разследване на Кевин Монкада, журналист за перуанския вестник Sin Fronteras.

„През април миналата година получихме информация, че една от предполагаемите любовници на епископа практически се е сбила с друга млада жена“, каза той пред изданието Hildebrandt. „Това беше спусъкът. Случаят излезе наяве, защото жените разбраха, че епископът се среща с няколко от тях едновременно и това ги вбеси.“

Твърди се, че Ватикана е проучил любовни аудио съобщения, снимки и видеоклипове, изпратени от епископа до жените. Перуанското издание Infobae съобщи, че епископът е потвърдил, че е правил секс в официалната си резиденция в едно съобщение.

Угас казва, че Киспе е допуснал грешката да изпрати някои видеоклипове и снимки, предназначени за любовници, на чистачката си, която незабавно се оплака на Католическата църква. Манкадо добавя, че чистачката е видяла женски коси в канала на банята на епископа. Той съобщи, че тя е признала:

„Чаршафите му имаха петна. Трябваше да почистя всичко това.“

Епископът отрече обвиненията, наричайки ги клеветническа кампания от „тъмни ръце“.

Киспе, който беше назначен за епископ от папа Франциск през 2018 г., също беше разследван от Ватикана за предполагаемо присвояване на църковни средства. Угаз казва, че Ватикана е разследвал твърденията, че Киспе е премахнал столове от църковен имот, за да ги използва в ресторант, който е част от верига, в която се твърди, че е имал финансов интерес.

„Веригата се казва Patas Arriba, фраза, означаваща „с главата надолу“, но която буквално се превежда като „крака във въздуха““, казва Угаз.

Журналистката добавя, че преди да напусне поста си, Киспе е бил оспорен от група хора от местната група аймара, които твърдят, че е похарчил неправомерно средства от ООН, предназначени за подкрепа на проекти в тяхната общност.

„Той върна пари, което е рядкост в Перу, но това беше, защото те заплашиха да го линчуват, а аймара са известни с това, че спазват думата си“, отбелязва тя.

Приемането на оставката на Киспе от папа Лъв не е първият път, когато американският понтифик трябва да се справя с корупцията в перуанската църква. Преди да бъде избран за папа през май, той прекара 20 години, работейки в Перу, където разследва сексуално насилие, подобно на култ, в религиозния орден Sodalitium Christianae Vitae.

Той подкрепи Угас, която също разследва ордена, докато се бореше с дела от ордена, целящи спиране на работата ѝ.

„Папа Лъв е добре запознат с това, което се случва в перуанската църква“, казва тя.