Рухна сграда в Мадрид, най-малко две жертви

Между 30 и 40 души може да са работили на обекта по време на инцидента

08.10.2025 | 07:45 ч. 6
Снимка БГНЕС

Най-малко двама са загинали, след като рухна сграда в центъра на Мадрид. Кметът на столицата Хосе Алмейда не потвърди възможността другите двама, които се издирват, да бъдат намерени живи.

Едно от откритите тела е на мъж, но полът на втората жертва все още не е ясен.

До момента е известно, че четиримата изчезнали са трима мъже и една жена. В последните часове стана ясно, че издирваната жена не е архитект, а административен асистент. 

Ръководителят на ремонта е потвърдил, че между 30 и 40 души може да са работили на обекта по време на инцидента. 

След часове стабилизиране на фасадата на сградата, мадридските пожарникари започнаха да издирват изчезналите с обучени кучета от общинската полиция и Асоциацията на испанските кучешки спасителни отряди. 

Кметът на Мадрид обясни, че първоначално се е срутил подът на шестия, последен етаж, което е предизвикало рухването на цялата конструкция. Хосе Алмейда допълни, че ремонтът е одобрен през февруари тази година. По думите му, документите са били изрядни строителните дейности са извършвани в съответствие с издаденото разрешение. Според градоначалника, жителите на сградите, съседни на разрушената, вече могат да се върнат по домовете си. /БНР

 

мадрид рухна сграда жертви
