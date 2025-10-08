Германия ще позволи на полицията да сваля дронове

Германия ще предостави на полицията правомощията да сваля дронове, подобни на тези, които са нарушили работата на летища в цяла Европа и които някои европейски лидери отдават на хибридна война, водена от Русия, съобщава Ройтерс.

Новият закон, одобрен от кабинета в сряда и очакващ одобрение от парламента, изрично упълномощава полицията да сваля дронове, нарушаващи въздушното пространство на Германия, включително свалянето им в случаи на остра заплаха или сериозни вреди.

Други техники, достъпни за сваляне на дронове, включват използване на лазери или заглушаване на сигнали за прекъсване на контролните и навигационни връзки.

„Инцидентите с дронове заплашват нашата сигурност“, каза канцлерът Фридрих Мерц в публикация в социалната мрежа X. „Няма да позволим това. Засилваме правомощията на Федералната полиция, така че дроновете да могат да бъдат откривани и противодействани по-бързо в бъдеще.“

Новият закон идва, след като десетки полети бяха отклонени или отменени миналия петък на летище Мюнхен, второто по големина в Германия, оставяйки над 10 000 пътници блокирани след наблюдения на дронове.

Мерц заяви, че предполага, че Русия стои зад много от дроновете, прелитащи над Германия миналия уикенд, но никой от тях не е бил въоръжен и по-скоро е извършвал разузнавателни полети.

Лидерите на ЕС започнаха да гледат на Русия като на основна заплаха за сигурността на континента си след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г. и подкрепата им за Киев.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова миналия месец за това, което тя определи като „стена от дронове“ - мрежа от сензори и оръжия за откриване, проследяване и неутрализиране на нахлуващи безпилотни летателни апарати - за защита на източния фланг на Европа.

Но някои казват, че дроновете, участвали в последните инциденти, може да са били изстреляни и от ЕС.

С новия закон Германия се присъединява към европейските страни, които наскоро дадоха на силите за сигурност правомощия да свалят дронове, нарушаващи въздушното им пространство, включително Великобритания, Франция, Литва и Румъния.

Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт заяви, че в рамките на федералната полиция ще бъде създадено специално звено за борба с дроновете, а изследователите ще се консултират с Израел и Украйна, тъй като те са по-напреднали в технологиите за дронове.

Полицията ще се занимава с дронове, летящи на височина около дърветата, докато по-мощните дронове трябва да бъдат отстранени от военните, каза Добриндт.

Германия е регистрирала 172 нарушения на въздушния трафик, свързани с дронове, между януари и края на септември 2025 г., в сравнение със 129 през същия период миналата година и 121 през 2023 г., според данни на Deutsche Flugsicherung (DFS). Германски военни учения миналия месец в северния пристанищен град Хамбург демонстрираха как подобно на паяк, голям военен дрон изстрелва мрежа към по-малък по време на полет, оплитайки витлата му и принуждавайки го да падне на земята, където роботизирано куче се приближава, за да търси евентуални експлозиви.

Свалянето на дронове обаче може да бъде опасно в гъсто населените градски райони, а летищата не разполагат непременно със системи за откриване, които могат незабавно да докладват за наблюдения.