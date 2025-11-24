IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лиляна Павлова за еврото: Нито една държава няма да плаща дълга на друга

На България няма да се наложи да спасява държави, които изпитват трудности

24.11.2025 | 09:52 ч. 35
На България няма да се наложи да спасява държави от еврозоната, които изпитват трудности. Това заяви пред БНР Лиляна Павлова, бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

"В договорите, които подписваме и в правилата, които функционират, много ясно е казано, че нито една държава няма да плаща дълга на друга. Ние участваме със своята вноска, която е пропорционална спрямо БВП.

Средствата се управляват от Стабилизационния механизъм и в условия на криза се предоставя кредитиране, подкрепа на съответната икономика, но по никакъв начин това не създава риск за икономиките на страните членки на еврозоната. Еврото е един защитен механизъм, отбеляза Павлова. 

"Осигурява сигурност и защита на спестяванията на гражданите".

Въвеждането на еврото ще доведе и до по-ниски разходи за бизнеса, защото ще се спестят средствата за обмяна на валута, посочи още тя.

Можем да участваме пълноправно в дебатите и във взимането на решенията, подчерта Лиляна Павлова.

"Гласът на България е равен на гласа на Германия, Франция, Италия, Испания".

Влизането в еврозоната дава достъп до Европейския механизъм за стабилност, посочи още тя. 

Инфлацията се влияе от пазарите, а не от валутата, в която се разплащаш, разясни бившият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Лиляна Павлова евро държава дълг
