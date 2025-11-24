Лиляна Павлова за еврото: Нито една държава няма да плаща дълга на друга

На България няма да се наложи да спасява държави от еврозоната, които изпитват трудности. Това заяви пред БНР Лиляна Павлова, бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

"В договорите, които подписваме и в правилата, които функционират, много ясно е казано, че нито една държава няма да плаща дълга на друга. Ние участваме със своята вноска, която е пропорционална спрямо БВП.

Средствата се управляват от Стабилизационния механизъм и в условия на криза се предоставя кредитиране, подкрепа на съответната икономика, но по никакъв начин това не създава риск за икономиките на страните членки на еврозоната. Еврото е един защитен механизъм, отбеляза Павлова.

"Осигурява сигурност и защита на спестяванията на гражданите".

Въвеждането на еврото ще доведе и до по-ниски разходи за бизнеса, защото ще се спестят средствата за обмяна на валута, посочи още тя.

Можем да участваме пълноправно в дебатите и във взимането на решенията, подчерта Лиляна Павлова.

"Гласът на България е равен на гласа на Германия, Франция, Италия, Испания".

Влизането в еврозоната дава достъп до Европейския механизъм за стабилност, посочи още тя.

Инфлацията се влияе от пазарите, а не от валутата, в която се разплащаш, разясни бившият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.