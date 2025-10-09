Защо Русия възроди конната кавалерия на бойното поле в ерата на военните дронове? ВИДЕО

През 2025 г., за първи път от 50-те години на миналия век, руска конна кавалерия се появи на бойното поле - само за да бъде унищожена от украински дрон.

Преди тази първа документирана жертва, месеци по-рано, наблюдатели забелязаха, че някои руски фронтови части използват магарета и коне, за да пренасят боеприпаси и оборудване през кален терен. Интернет реагира мигновено. Мемове и статии започнаха да се подиграват на това, което изглеждаше като регресия към средновековната логистика.

И все пак Русия упорства. Независим полски военен новинарски сайт Defence Blog публикува видео на 4 октомври, записано от украински FPV дрон: камерата заснема руски войник, който се опитва да се скрие зад коня си, преди дронът да експлодира.

A Ukrainian operator from the 132nd Battalion strikes a Russian cavalryman who clings to his horse in fear.https://t.co/TnUu97xLRA pic.twitter.com/xSigfttOFF — Yigal Levin (@YigalLevin) October 4, 2025

Контрастът е поразителен - кавалерийските тактики от деветнадесети век се сблъскват с войната с дронове от двадесет и първи век. Но защо Русия, ядрена сила, която се гордее с хиперзвуковите си ракети, би разчитала на животни на бойното поле?

Теорията за кавалерията - скорост, шок и гъвкавост... през 19 век

Преди ерата на машините, конете са били олицетворение на скорост, шок и гъвкавост. В „За войната“ (1832) пруският стратег Карл фон Клаузевиц описва кавалерията като „ръката за движение и велики решения“ - сила, която може да превърне несигурността в инерция, преди врагът да реагира.

Конните войници са носили както физическа, така и психологическа тежест. Кавалерията е осигурявала възможности за разузнаване, комуникация и преследване, с които пехотинците не са могли да се сравнят.

Но Клаузевиц също така предупреждава за ограниченията на коня в продължителни или ограничени конфликти. Той пише, че кавалерията е „важна само ако войната се простира на голямо пространство“, състояние, далеч от окопната война, която определя големи части от сегашния фронт в Украйна. Той отбелязва и огромната логистична тежест на конската война:

„Теглото на необходимия фураж е три, четири или пет пъти по-голямо от това на войнишките дажби, необходими за същия период от време.“

На практика конят консумира много повече, отколкото носи – превръщайки всяка конна единица в логистична отговорност в дълги кампании. За армия, която вече се бори с недостиг на гориво и провизии, разчитането на коне подчертава дълбочината на логистичните проблеми на Русия.

Конете изискват повече грижи от войниците и са силно зависими от терена и времето. Тяхната ефективност зависи от разплода и издръжливостта; в противен случай те се превръщат в бреме, а не в предимство. В днешната война, където Русия третира човешката сила като разходна, инвестирането в добре обучени коне и кавалерийските умения, необходими за язденето им, изглежда далеч не е приоритет.

В крайна сметка индустриалната война сложи край на тази епоха. Картечниците и артилерията направиха атаките на открито поле самоубийствени. До Втората световна война конете оцеляваха само в разузнавателни или снабдителни роли. Съветската армия поддържаше конни части до началото на 50-те години на миналия век, главно за терени, където превозните средства се проваляха - блата, гори и замръзнали реки.

Кратка история на любовната афера на Русия с конете

Конете са дълбоко вплетени в митологията на Русия, вкоренена в преосмислянето на казашката история.

Но казаците произхождат предимно от днешна Украйна, а не от Русия. Най-ранните казашки общности се появяват в басейна на река Днепър, в днешната Запорожка област на Украйна, през 15-16 век, като самоуправляващи се групи от избягали селяни, авантюристи и погранични воини.

Запорожките казаци въплъщават отделна украинска политическа традиция, която по-късно е абсорбирана и пренаписана от руската имперска идеология, обяснява американският историк Тимъти Снайдер в статия за сложността на националната история на Украйна, опростена и абсорбирана от руската официална историография. С течение на времето Москва кооптира някои казашки войски, особено тези по-на изток, като Дон-казаци, превръщайки ги в лоялни инструменти на имперската експанзия.

По време на Гражданската война Червената армия разчита до голяма степен на кавалерията – водена от командири като Семьон Будьони – когато пътищата и камионите са били оскъдни. Ранната съветска пропаганда представя тези конници като въплъщение на революционната енергия: пролетариатът в седлото.

Дори когато танковете и самолетите превзеха бойното поле, конете останаха жизненоважни. През Втората световна война Съветският съюз разположи милиони от тях, за да превозват артилерия и провизии през калта на Източния фронт. Много от тях загинаха заедно с ездачите си в многобройните битки на войната.

След 1945 г. конят се превръща в реликва и символ – вече не практичен, а политически мощен. Съветските плакати и паради възхваляват кавалерията като доказателство за смелост, традиция и единство. А през 1955 г. последната кавалерийска дивизия на Червената армия – 5-та гвардейска Донска казашка кавалерийска дивизия – е реорганизирана в механизирано подразделение.

Но тази така наречена любовна афера не бива да замъглява пренебрежението на Русия към животните, очевидно в зверствата, които тя умишлено извършва срещу тях в Украйна. На 11 юли 2025 г. удар с дрон върху конюшня в Одеска област убива няколко коня. На 3 октомври е атакувана свинеферма в Харковска област, оставяйки около 13 000 мъртви прасета.

Коне на бойното поле, пълно с дронове

Първите признаци, че Русия използва товарни животни, се появяват през зимата на 2024 г. – приблизително по същото време, когато тя започва да разнообразява своя „автопарк“ за щурмови превозни средства с мотокрос, голф колички и дори електрически скутери.

❗️The 🇷🇺Russian military has increasingly begun to use electric scooters at the front pic.twitter.com/UHkmzELXxZ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 10, 2025

През август допълнителни доказателства за пореден път показаха използването на конна кавалерия от Русия. Командирът на специални части „Щурма“ заяви, че войските му сега се обучават да яздят коне, съобщи „Комерсант“, руски вестник, близък до Кремъл. Обучението се основава на идеята, че „инстинктите“ на конете им помагат да избягват противопехотни мини и да се движат по-добре през нощта или по неравен терен, каза той.

Но популяризирането на конна част може да служи както на вътрешна пропаганда, така и на тактика – маскиране на недостиг на гориво, липса на щурмови машини, лошо обучени и изтощени войници. Във война, доминирана от дронове, скриването на топлинни сигнатури е от съществено значение – нещо, което едно масивно живо, небронирано животно не може да направи.

Какво се казва за това „завръщане“

Известният проруски военен блогър WarGonzo приветства завръщането на конете на бойното поле.

„Сигурен съм, че скоро ще станем свидетели на историческото завръщане на руската кавалерия в редиците“, каза той, „Нека пожелаем късмет на Хан и неговата съвременна „орда“ – с очакването на някои епични кадри от фронта.“

Военният анализатор Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета Сейнт Андрюс в Шотландия, каза пред The ​​Wall Street Journal:

„Не съм сигурен, че възкресението на стари технологии – мрежи, пушки, коне – е неизбежно. Това са отчаяни опити да се справят с безпилотните летателни апарати.“

Заслужава да се отбележи обаче, че след вълна от онлайн подигравки заради руските нападения с мотоциклети, украинските войски също са възприели двуколесни превозни средства, които са се оказали полезни при определени условия. Ще се случи ли същото и с конете?

В интервю за The Wall Street Journal, сержант от украинската армия Игор Визиренко отваря въпроса.

„Но тогава използването на велосипеди при нападение ни изненада, така че кой знае?“, каза той. „Кон би тичал по-бързо от човек в полето.“

Режим, заседнал в собствените си митове

Отвъд възможните – и вероятно отчаяни – тактически печалби на бойното поле, този ход изглежда се корени в използването на символи от Москва. Кремъл систематично е преработвал историческите наративи, за да оправдае войната си срещу Украйна – пренаписвайки учебници, финансирайки лъскави „паркове на историята“ и наказвайки несъгласните версии на миналото. Междувременно, пищността за Деня на победата издига образа на непобедима държава, преминаваща от един триумф към следващия.

Самият руски лидер Владимир Путин позира без риза на кон в сибирски пейзаж – част от регион, първоначално окупиран от сибирски казаци и напълно интегриран в Руската империя едва през 19 век, като някои от най-отдалечените му райони са били включени чак през 20 век.

Както руският правозащитник Олег Орлов, интервюиран от AP, каза: „историята се е превърнала в чук – или дори в брадва“. Същата естетика – казашки ездачи, конници от Червената армия – помага да се обясни днешната пропагандна стойност на показването на коне на фронта, дори когато дроновете правят кавалерията остаряла.

Нещо повече, зависимостта на Русия от остарели тактики контрастира с едновременните ѝ въздушни провокации. През последните месеци страните от НАТО прехванаха множество руски самолети и дронове близо до полското и балтийското въздушно пространство, подчертавайки как войната на Москва сега се простира от окопите на Украйна до европейското небе.

В крайна сметка технологиите поглъщат носталгията. Кавалерията вече не вдъхва страх. Дроновете го правят.