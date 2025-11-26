IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Болсонаро ще изтърпи 27-годишната си присъда

Той повече няма право да обжалва

26.11.2025 | 01:00 ч.
Бразилският Върховен федерален съд постанови, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва. Така бе проправен пътят за влизането му в затвора, за да изтърпи 27-годишна присъда лишаване от свобода, съобщиха агенциите.

Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга, пише БТА. 

болсонаро бразилия затвор
