Доклад на ООН: Оцеляването на Газа е поставено на карта

Има сериозни опасения за способността на Газа да се възстанови

26.11.2025 | 02:00 ч. 1
Reuters

Нов доклад на ООН предупреди, че оцеляването на Газа е поставено на карта. Докладът призовава международната общност да разработи “цялостен план за възстановяване“ и да се намеси “без забавяне“ по координиран начин, съобщава Франс прес.

Израелските военни операции в ивицата Газа “подкопаха всички стълбове на оцеляването“ – от храна до жилища и здравеопазване, “подкопаха управлението и потопиха“ палестинската територия “в създадена от човека бездна“, се добавя в доклада от Конференция на Организацията на обединените нации за търговия и развитие (ЮНКТАД).

“Предвид безмилостното и систематично разрушение, което е претърпяла, има сериозни опасения за способността на Газа да се възстанови като жизнено пространство и общество“, се добавя в доклада.

Междувременно Върховния комисариат на ООН по правата на човека съобщи днес, че 127 цивилни са били убити в Ливан при удари на израелската армия след спирането на огъня преди една година и призова за разследване на тези случаи и спазване на примирието.

“Близо година след договарянето на спирането на огъня между Ливан и Израел, продължаваме да виждаме засилващи се атаки на израелската армия, в резултат на които са убивани граждани и се разрушават граждански обекти в Ливан,  в съчетание с обезпокоителни заплахи за по-широка, засилена офанзива", каза Тамин ал Китан, говорител на Комисариата, на пресконференция в Женева. / БТА

 

газа оцеляване ООН доклад възстановяване Близък изток
