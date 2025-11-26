Беларуският опозиционер Николай Статкевич отново е върнат в затвора

Беларуският опозиционер Николай Статкевич, освободен през септември, отново е бил върнат в затвора, за да "доизлежи присъдата си", след като е отказал да напусне страната, съобщи неговата съпруга, която не е имала вести от него повече от два месеца, предаде Франс прес.

Шестдесет и девет годишният Статкевич, дългогодишен критик на беларуския президент Александър Лукашенко, беше част от група от 52 политически затворници, освободени на 11 септември след преговори с Вашингтон.

Няколко дни по-късно Лукашенко заяви, че опозиционерът е бил откаран в неутралната зона на границата между Беларус и Литва, но е отказал да премине границата, дори и с риск да се върне в затвора.

Оттогава съпругата на опозиционера, Марина Адамович, твърди, че няма новини за съпруга си.

"Първи отговор за два месеца и половина", написа тя във "Фейсбук", публикувайки писмо, което й е било изпратено на 21 ноември от Министерството на вътрешните работи на Беларус.

В това писмо заместник-министърът на вътрешните работи Генадий Казакевич я информира, че Николай Статкевич "излежава присъдата си в съответствие с решение на районния съд в Гомел, постановено на 14 декември 2021 г.".

От 1999 г. насам Статкевич е прекарал общо повече от 12 години зад решетките в Беларус. Последният му арест е от май 2020 г. Впоследствие той е осъден на 14 години затвор, пише БТА.