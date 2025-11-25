Операция "Предай родината": Защо хиляди украинци избраха да работят за руските тайни служби?

Олена, на 19 г., и Богдан, на 22 г., се усмихват щастливо, когато влизат в стаята. Те са с белезници и са придружени от въоръжени агенти на Службата за сигурност на Украйна. Това е първият път, когато двойката се вижда от месец. И двамата са в център за задържане докато не започне съдебният процес по обвинения в държавна измяна. Олена е руса с меки, детински черти, а Богдан е атлетичен млад мъж. И двамата признават, че са се договорили с Русия с надеждата да получат 15-годишна присъда, вместо да прекарат живота си зад решетките. Фамилиите им не бяха разкрити, пише POLITICO.

Службата за сигурност, или СБУ, обвини Олена и Богдан, че са използвали шпионски камери, за да наблюдават доставките на западно оръжие и полицейски участък, и че са се готвили да разкрият на руснаците местата на противовъздушната отбрана в Киев и северната Черниговска област. Те бяха заловени от агенти на СБУ.

Богдан и Олена не са сами. СБУ е разследвала над 24 000 случая на престъпления срещу националната сигурност на Украйна от февруари 2022 г. насам и над 4100 случая на държавна измяна, като над 2300 от тях в момента са в съда, съобщи пресслужбата на СБУ.

Престъпления и провинения

"Всичко започна, когато открихме обява в Telegram канал, наречена "Работа в Киев". Обявата обещаваше лесни пари. Започнахме да го правим, защото наистина имахме нужда от пари, както повечето хора в Украйна в днешно време“, разказва Олена.

"Наистина искахме да живеем заедно, но бяхме задлъжнели, работехме много, карахме се много, защото все още нямахме пари", допълва Богдан.

Първо Олена и Богдан били помолени да разузнаят местните супермаркети, да снимат рафтове и ценови етикети и да проверяват графиците на магазините. Но с течение на времето задачите се променили.

Те получили заповед да поставят камери до полицейски участък, а след това и на железопътна линия, използвана за превоз на пратки със западни оръжия в Украйна. След това дошла последната задача - да се поставят шпионски камери, за да се засекат местата на противовъздушната отбрана в района на Киев.

Богдан призна, че е разбрал, че работят за Русия след първите две задачи, но предпочел да "мисли позитивно". Имаше и страх от това какво може да им направи Русия, ако се опитат да спрат.

"Тези момчета няма да ви позволят да се откопчите толкова лесно", каза Олена.

Обикновено руснаците обещават различни суми на своите новобранци в Украйна, в зависимост от сложността на работата, каза служител на СБУ, пожелал анонимност, за да разкрие подробности от разследванията.

Задачите могат да варират: от снимане на военни фабрики, железопътни линии, електрическа инфраструктура и нефтопреработвателни заводи - което помага на руснаците да локализират цели и да насочват ракети и дронове - до бомбардиране на военни пунктове за набиране на персонал и полицейски участъци, както и палеж на военни автомобили.

Четири години след началото на брутална война, мотивацията за предателите е повече пари, отколкото идеология. Малко руски съюзници са останали на територията, контролирана от Украйна, вместо това Русия издирва агенти сред бедните и отчаяните, които се нуждаят от пари, заявиха няколко служители на СБУ.

Олена и Богдан признават, че са помагали на Русия за пари. Тя е работила като готвач в заведение за бързо хранене, понякога по 12 до 16 часа на ден за малко заплащане, докато той е работил на временни работни места.

"Възнаграждението може да започне от няколкостотин до няколко хиляди гривни, без гаранция, че действително ще им бъде платено", каза служителят на СБУ. "Олена и Богдан са получавали 400-3000 гривни (8-62 евро) за мисия."

Дори парите, които Москва е плащала, са ги карали да се борят за оцеляване.

Играта на Кремъл

СБУ заяви, че Русия насочва много ресурси за дестабилизиране на Украйна отвътре.

Държавното бюро за разследване на Украйна, водещата правоохранителна агенция в страната, е регистрирало 1500 наказателни производства за държавна измяна срещу украински длъжностни лица, съдии, военнослужещи и служители на реда от 2022 г. насам.

"Всеки факт на държавна измяна, сътрудничество, подпомагане на държавата агресор и други престъпления се разследва щателно от правоохранителните органи в съответствие с тяхната юрисдикция", заяви СБУ.

След това е въпросът за украинците, живеещи под руска окупация, където борбата за оцеляване може да ги постави от грешната страна на украинския закон.

"По никакъв начин не оправдавам истинските колаборационисти. Но много от съдените за колаборационизъм са просто хора, които се опитват да оцелеят под руска окупация“, каза Хана Расамахина, ръководител на отдела за война и правосъдие в неправителствената организация "Медийна инициатива за правата на човека", пред POLITICO. "Виждаме, че всеки човек, останал на окупираната територия, който е принуден да търси работа, средства за препитание, разбира се, той е в контакт с окупационните власти против волята си, такъв човек не може да бъде 100 процента сигурен, че по-късно няма да бъде обвинен в колаборационизъм."

Въпреки че някои по-известни обвиняеми могат да наемат скъпи адвокати, за да се опитат да ги освободят от отговорност и да намалят присъдите им, това е малко вероятно да се случи за Богдан и Олена.

"Професионален адвокат често е достатъчен, за да обори обвинението. Но много от тези хора не са в състояние да наемат професионален адвокат. В крайна сметка съдилищата всъщност приемат всички аргументи на прокуратурата и тези хора биват осъдени", обясни Расамахина.

Това подтиква много обвиняеми да сключват споразумения за признаване на вината, за да намалят строгостта на присъдата.

Олена и Богдан са се примирили с факта, че вероятно няма да се видят поне 15 години. Те планират да се срещнат отново, след като излежат присъдата си.

Когато му напомниха за възможността да бъде освободен от затвора, ако осъден се съгласи да служи в украинската армия, Богдан каза, че би предпочел да остане в затвора.

"Вече говорих с някои затворници за това и, знаете... Хората не се връщат оттам... И не искам да си губя живота напразно", категоричен е той.