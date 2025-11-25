Как финансовият човек на Путин измами най-добрите дипломати на Тръмп

Когато дясната ръка на Владимир Путин, Кирил Дмитриев, завършил Харвард, слезе от самолета в Маями за преговори с главния преговарящ на Доналд Тръмп, малцина знаеха за посещението.

Седмици по-късно започнаха да се появяват съобщения за „таен“ 28-точен мирен план за прекратяване на войната в Украйна.

Първоначалните планове изглеждаха пълни с руски аргументи и шокираха съюзниците на Украйна, което доведе до разрив между САЩ и Европа.

За да намерят улики за това кой точно е изготвил условията на споразумението, наблюдателите посочиха случаен туит на Стив Уиткоф, специален пратеник на президента, който посрещна Дмитриев във Флорида миналия месец.

„Сигурно е получил това от К“, написа той в бързо изтрита публикация, в която сподели доклад на Axios, че е изготвен таен план за прекратяване на войната.

Критиците на споразумението смятат, че „К“ е Дмитриев, дългогодишният пратеник на Кремъл, който в момента е под санкции от САЩ и единствената фигура в доклада на медията, която е склонна да бъде цитирана.

Това, което изглеждаше като мирни преговори на високо равнище, сега изглежда, че е било широко изготвено между Дмитриев и Уиткоф, като Киев и някои части от Белия дом са били държани в неведение.

„Това не е било преговори. Това са буквално изложените на хартия руски идеи“, заяви източник, близък до администрацията, пред The Telegraph.

Докато официални лица и медии се опитват да проследят последователността на събитията, експерти предполагат, че изтичането на информация е било умишлена кампания, целяща да породи объркване и да нормализира исканията на Русия.

„Те правят това, този вид операция, за да формират този резултат в съзнанието на западната общественост и медиите, така че всички останали да трябва да се борят срещу него“, каза Кир Джайлс, автор на „Наръчник за руската информационна война“.

Близкият съюзник на руския президент, Дмитриев е поел водеща роля в мирните преговори и се е срещал с Уиткоф няколко пъти през тази година.

Той се счита за толкова влиятелен, че той и неговият фонд, Руският фонд за преки инвестиции, бяха включени в черния списък на САЩ през 2022 г. след руската инвазия.

Санкциите ефективно забраняват на американските граждани и компании да имат отношения с него.

Въпреки това на Дмитриев беше предоставено специално изключение, което му позволи да пристигне в Маями, където беше изработен 28-точковият план за прекратяване на войната.

Контроверсният план, който би принудил Украйна да се откаже от Донбас и половината от армията си, изненада американските официални лица в различни части на администрацията и предизвика объркване в Европа.

Дори Тръмп и Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, бяха сред последните, които научиха за плана, съобщи Bloomberg. Но американският президент одобри плана, след като беше информиран за него.

Споразумението също така ще забрани на войските на НАТО да присъстват в Украйна, а чуждестранни изтребители ще могат да бъдат разположени само в Полша.

В замяна на мира Русия ще получи целия регион на Донбас и Крим

Всички замразени активи ще бъдат върнати на Русия и тя ще бъде допусната отново в Г7, превръщайки я в Г8.

„Някои неверни статии твърдяха, че Русия е разкрила плана на САЩ пред Axios. Барак Равид може да потвърди, че Русия не е разкрила плана или неговото съществуване/подробности“, написа Дмитриев в X.

Some false articles claimed that Russia leaked the US plan to Axios. @BarakRavid can confirm that Russia did not leak the plan or its existence / details. To avoid misunderstandings/misquotes and ensure clarity telephone conversations with the journalists are recorded. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 23, 2025

Рубио се озова в положението да защитава план, за който мнозина спекулират, че той никога не е виждал. Той отрече твърденията, че проектът е написан от Русия и след това е преведен небрежно на английски.

Въпреки протестите му, става все по-ясно, че голяма част от Белия дом е била оставена в неведение относно предложението.

Кризата избухна в събота, когато висши сенатори разказаха публично за частен разговор с министър Рубио, който беше на път за Женева за преговори по плана.

Запознати твърдят, че Рубио е бил натоварен със задачата да представи споразумението на Сената, но той ги е информирал, че документът „не е план на администрацията“, а „по същество е списък с желания на руснаците“.

В неделя разочарованието на Тръмп достигна точката на кипене, когато той заяви, че Украйна не проявява „никаква благодарност“ за усилията му да сложи край на войната.

„Наследих война, която никога не трябваше да се случва, война, която е загуба за всички, особено за милионите хора, които загинаха безсмислено“, написа той в Truth Social. „Украинското „ръководство“ не проявява никаква благодарност за усилията ни, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължават да продават огромни количества оръжие на НАТО за разпределение в Украйна.“

В крайна сметка, може би това е била операция с активни мерки, която е проработила точно както е било планирано, като е посяла объркване в Белия дом и е вкарала клин между САЩ и Европа.

Това е оставило много експерти да се борят с подобен дилема – дали Тръмп или Путин определят преговорите?