Българин причини зверска катастрофа в Хърватия и уби човек

Четирима души са ранени

08.10.2025 | 17:30 ч. 9
Българин е предизвикал катастрофа на хърватската автомагистрала А3 край Лужан около 06:50 ч. местно време днес. При инцидента е загинал хърватски гражданин, а други четирима души са били ранени, съобщава Danas.hr, цитиран от "Фокус". 

Водачът на лек автомобил BMW с българска регистрация, управляван от 46-годишен българин е завил надясно, след което се е ударил в мантинела, а след това се е ударил в бетонен буфер и е преминал в насрещното платно. Там се блъснал в кола с хърватска регистрация, управлявана от 42-годишен мъж, който починал на място.

Други четирима души от двете превозни средства са били ранени. Трима от тях са транспортирани до Многопрофилната болница "Д-р Йосип Бенчевич“ - Славонски Брод, а четвъртият е бил транспортиран с хеликоптер до Клиничната болница в Осиек.

Ръководството на болницата е съобщила, че той е в стабилно състояние и е извън опасност за живота.

катастрофа Хърватия жертва българин
