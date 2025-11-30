Българин прати за 14 месеца невинен шофьор в затвора в Италия

Невинен шофьор лежал 14 месеца в италиански затвор, след като българин го натопил, съобщават от "24 часа".

Четиринадесетте месеца, които словенският шофьор на камион Тит Йенстерле прекара в превантивен арест в затвора "Коронео" в Триест, приключиха с категоричното му оправдаване. Според в. "Ил Гадзетино" той няма нищо общо с престъплението, в което бе обвинен. Съдът в Порденоне прие, че Йенстерле "не е извършил деянието", а решаващо за това заключение, както подчертава неговият адвокат, станало детайлното изслушване на прихванатите разговори, което изяснило истинската роля на участниците.

Във фокуса на разследването бил българският шофьор Димитър Димитров, служител на фирмата на Йенстерле. Именно той управлявал композицията, която на 20 януари 2021 г. транспортирала 600 кг. кокаин от Фосалта ди Портогруаро до Монтеротондо. Според обвинението Димитров предал 448 хил. евро на агент под прикритие. Средствата били предназначени за „логистичния принос" към трафика. Парите били скрити в хартиена торба, прикрити с месо и хляб. След ареста си българинът твърдял, че получил инструкции директно от своя работодател за превоза на наркотика и плащането. Разследващите действително открили двусмислени съобщения, разменени същата вечер между него и Йенстерле, първо на служебния, после и на личния му телефон. В крайна сметка обаче съдът прие, че тези елементи не доказват участие на словенеца в трафика, докато ролята на Димитров остава централен елемент в обвинението.

Случаят е част от една от най-големите и сложни операции в борбата срещу трафика на кокаин в Европа през последните години. Проведена от икономическо-финансовото подразделение на Финансовата гвардия в Триест и координирана от Дирекцията за борба с мафията, операцията доведе до конфискацията на 4,3 тона кокаин. Неговата пазарна стойност в Италия би достигнала най-малко 240 млн. евро. Разследването продължи повече от година и се разви благодарение на международно сътрудничество между италианската прокуратура, колумбийските власти и американската агенция „Homeland Security Investigations". Сред трафикантите бяха идентифицирани словенски, хърватски, холандски и български участници, както и посредници, брокери и логистични оператори. В схемата фигурираше и кланът „Дел Голфо", свързан с колумбийския наркобос Дарио Антонио Усуга, известен като Отониел.

Операцията се основаваше и на работата на трима внедрени агенти от специализираната оперативно-следствена група, които успяха да се интегрират в международната мрежа за трафик. Финалният удар доведе до 38 ареста в Италия, Словения, Хърватия, България, Нидерландия и Колумбия, както и до изземването на 1,85 млн. евро в брой, до задържането на товарен камион, джип и други превозни средства. Според италианските власти огромният обем дрога, преминал по маршрута от южноамериканските производители към европейските организирани престъпни групи, е разкрил мащаба и сложността на операциите, насочени към европейския пазар.