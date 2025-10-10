Може ли програмата за космически прехващачи наистина да защити континенталната част на САЩ?

След потвърждението , че Космическите сили на САЩ са публикували Заявка за предложение за прототип на програмата за космически прехващачи, която е предназначена да разработи първата в света ракетна система в околоземна орбита, предназначена да сваля вражески балистични ракети, бяха повдигнати сериозни въпроси относно нейните последици за стратегическия баланс на силите, пише MWM. Трима потенциални противници в момента разполагат с арсенали от балистични ракети с междуконтинентален обсег, способни да поразяват градове в континенталната част на Америка, а именно Китай, Русия и Северна Корея, всички от които са разработили хиперзвукови планиращи апарати за своите арсенали, макар че в случая на Северна Корея все още е само за своите ракети с малък, среден и среден обсег. Докато такива апарати се считат за почти невъзможни за прихващане при повторно влизане в атмосферата, програмата за космически прехващачи е предназначена да ги сваля във фазите им на ускорение, когато все още са над вражеска територия, през което време те са много по-бавни и по-малко маневрени. Въпреки това остават значителни въпроси относно жизнеспособността на програмата.

Последиците от програмата за космически прехващачи са особено значителни, когато се вземат предвид настоящите много сериозни ограничения на американската отбрана срещу атаки от междуконтинентални балистични ракети. Единствената система в страната, способна да се бори с междуконтинентални балистични ракети, наземната система за отбрана в средния маршрут (GMD), разполага само с 44 прехващача, като три се считат за необходими за надеждно неутрализиране на всяка входяща бойна глава. Севернокорейските междуконтинентални балистични ракети Hwasong-17, по консервативна оценка, носят четири независимо насочваеми летателни апарата за многократно влизане в атлантическата зона, докато по-големите китайски и руски междуконтинентални балистични ракети могат да носят над дванадесет, което прави дори малък брой ракети достатъчни , за да надвият системата GMD. Условията, при които са се провели тестовете, също повдигнаха сериозни въпроси относно надеждността на системата . Наследникът на GMD, разработван по програмата за прехващачи от следващо поколение (NGI), ще струва 498 милиона долара всеки , което също прави защитата срещу междуконтинентални балистични ракети напълно недостъпна.

Въпреки че както GMD, така и NGI се считат за напълно недостатъчни за прихващане на ракети, използващи хиперзвукови планиращи апарати, което прави програмата за космически прехващачи потенциално революционна, се очаква новата система да се сблъска с още по-големи проблеми с достъпността. Силна страна на новата система е, че чрез прихващане на цели във фазата им на ускорение, те могат да бъдат неутрализирани преди множество космически апарати да се отделят, като по този начин позволява един удар с прехващач от космоса да постигне това, което би било необходимо за дванадесет удара с наземни прехващачи. Въпреки това огромните разходи за изпращане на материали в орбита ще бъдат сред основните фактори за разходите за новата система, докато огромният брой усъвършенствани междуконтинентални балистични ракети, разположени от Русия, и бързият темп на растеж на китайския и севернокорейския арсенал правят почти сигурно, че жизнеспособна защита срещу пълномащабни атаки ще остане недостъпна. Концентрацията на голям брой прехващачи върху спътници би могла също да създаде възможности за сериозно подкопаване на американската противоракетна отбрана, използвайки все по-силни противосателитни оръжия. Въпреки че укрепването на отбраната на континенталната част на Съединените щати все повече се приоритизира в подготовка за евентуални военни действия с водещ противник, жизнеспособна защита срещу мащабни атаки от усъвършенствани междуконтинентални балистични ракети исторически е доказвала, че е невъзможна, като по този начин осъществимостта на програмата за космически прехващачи остава под сериозен въпрос.