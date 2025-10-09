Руските удари по газа на Украйна ще отекнат в цяла Европа

Масираните бомбардировки на украинската газова инфраструктура от Русия преди зимата ще окажат негативно влияние върху европейския енергиен пазар, тъй като Украйна черпи повече гориво от западните си съседи.

Всяко увеличение на европейските цени на газа в резултат на покупките на Украйна вероятно ще бъде смекчено от изобилието от световни доставки на втечнен природен газ, пише в анализа за Ройтерс колумнистът Рон Бусо.

Русия засили атаките срещу енергийната мрежа и газовите съоръжения на Украйна през последните дни, докато войната навлиза в четвъртата си зима.

В петък Москва започна най-голямата си атака срещу украинската газова инфраструктура от началото на войната, която, според главния изпълнителен директор на държавната петролна и газова компания Нафтогаз, е причинила критични щети на съоръженията. През уикенда имаше допълнителни удари по гражданската инфраструктура за доставка на газ . Украйна също така засили атаките с дронове срещу руски петролни рафинерии и съоръжения през последните седмици.

Засега не е ясно до каква степен ударите са навредили на вътрешното производство на газ в Украйна. Масивна вълна от руски атаки срещу украински енергийни съоръжения през март намали производството с над една трета, което означава, че последните атаки биха могли да имат подобно или по-голямо въздействие.

Украйна управлява най-голямото подземно хранилище за газ в Европа с капацитет от 31 милиарда кубически метра, въпреки че в момента то държи около 13 милиарда кубически метра, или 42% от капацитета, според Ериса Паско, газов анализатор в Energy Aspect. Цифрата обаче включва около 4,7 милиарда кубически метра газ в стратегически резерви, които са по-трудни за използване, добави тя.

Украйна традиционно изнася газ за Европа, доставяйки руско гориво по силата на голям транзитен договор, който представлява около 5% от общия внос на Европейския съюз през 2024 г. и който предлага на Киев значителни приходи. Потокът означаваше, че газохранителната и тръбопроводната мрежа на Украйна първоначално бяха пощадени от руски атаки, но всичко се промени, когато транзитното споразумение изтече на 1 януари 2025 г.

Освен вътрешното си производство на газ, което достигна около 19 милиарда кубически метра миналата година, Украйна днес внася газ чрез междусистемни връзки от Унгария, Полша и Словакия. Тя също така започна да използва тръбопроводи през Балканите, за да внася малки количества втечнен природен газ (LNG), доставян до Гърция и Хърватия.

Следователно по-силното търсене от Украйна ще увеличи натиска върху съседния европейски пазар на газ, който самият той претърпя драматична трансформация след инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Според данни на ЕС, руският износ на газ за Европа е спаднал рязко от над 150 милиарда кубически метра през 2021 г., или 45% от общия внос, до 52 милиарда кубически метра, или 19%, през 2024 г. В момента ЕС проучва начини за пълно спиране на руския внос до 2027 г.

Бързата промяна доведе до сериозен шок в цените на енергията в Европа, тъй като тя се опита да внесе големи обеми от по-скъпи товари на втечнен природен газ (LNG).

През първите девет месеца на 2025 г. вносът на втечнен природен газ (LNG) в Европа се е увеличил с 27% спрямо предходната година до 108 милиарда кубически метра, от които 63% са американските товари, според данни на консултантската компания Bruegel.

Рязкото увеличение на вноса на втечнен природен газ (LNG) е жизненоважно за попълване на газовите хранилища в региона преди зимата. По това време капацитетът на хранилищата в ЕС е бил 83%, което е по-малко от 93% за същото време миналата година, според данни на лобистката група Gas Infrastructure Europe.

Европейският пазар на газ навлиза в зимата сравнително спокоен благодарение на скока в световните доставки на втечнен природен газ (LNG).

Референтните европейски цени на газа за TTF са спаднали с около 90% от рекордните си след кризата над 300 евро за мегаватчас до около 33 евро за MWh, което отразява променящата се динамика.

Но увеличеното търсене на газ от Украйна ще изисква от Европа да увеличи вноса на втечнен природен газ (LNG), което ще доведе до покачване на цените.

Пазарът на газ също ще остане силно чувствителен към времето през следващите месеци. Суровата зима би могла допълнително да засили търсенето и да ограничи доставките в Европа, оказвайки допълнителен натиск върху цените.

Засилените руски атаки срещу украинската газова и енергийна инфраструктура представляват реални рискове за украинската икономика и население с настъпването на зимата. Въздействието на ударите ще се усети и в Европа.