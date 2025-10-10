Германия ще закупи допълнителни изтребители Eurofighter Typhoon

Докато руската инвазия в Украйна продължава, европейските държави продължават да укрепват отбранителните си способности. Съвсем наскоро Германия даде зелена светлина за закупуването на 20 допълнителни изтребителя Eurofighter Typhoon. В изявление, публикувано в началото на октомври, германското Министерство на отбраната заяви, че бойните самолети ще разполагат с радари с електронно сканиране и други подобрени възможности, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

В изявлението се посочва:

„Eurofighter е основната част на германския флот от бойни самолети. Закупуването на Транш 5 самолети служи за постепенно прехвърляне на възможностите на остарелия изтребител Tornado в областта на електронния бой и разузнаване (ECR) в платформа, устойчива на бъдещето, с която Германия ще продължи да „изпълнява целите си в НАТО“.

В допълнение към покупката на Eurofighter, Германия се стреми да придобие и нови бронирани машини Boxer, нови лодки със среден обсег и друго отбранително оборудване.

Eurofighter е гръбнакът на германския въздушен флот в продължение на години. По време на Студената война многонационалният самолет е концептуализиран от програмата „Бъдещ европейски изтребител“. Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция първоначално са участвали в проекта; Франция обаче в крайна сметка напуска консорциума, за да проектира своя Dassault Rafale самостоятелно. Самолетът Typhoon прави първия си полет в началото на 90-те години на миналия век и продължава да служи с чест на военновъздушните сили на много държави. Днес Typhoon е на активна служба във военновъздушните сили на Италия, Австрия, Великобритания, Испания, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и, разбира се, Германия.

Въпреки че Typhoon технически не е стелт платформа, самолетът запазва качества с ниска видимост, които го правят подходящ за полети сред по-новите самолети от пето поколение. Някои от усъвършенстваните характеристики, вградени в Typhoon, включват модулна авионика, модерен интерфейс, суперкрейсерски функции, мощни двигатели, радар AESA и смъртоносни въоръжения. Според производителя на платформата Airbus , Typhoon може да носи широк набор от боеприпаси в своите 13 точки на подвеска, включително ракети въздух-въздух като AIM-120 AMRAAM, боеприпаси въздух-земя като крилати ракети Storm Shadow и противотанкови ракети.

Версията Typhoon, която Германия се стреми да закупи в близко бъдеще, вероятно ще бъде в конфигурация Phase 4 Enhancement (P4E). Като част от този пакет, тези усъвършенствани Typhoon могат да бъдат оборудвани с автоматизирана функция за управление на сензорите, подобрен интерфейс на пилотската кабина и подобрена радиочестотна оперативна съвместимост. Както е подробно описано от The Aviationist , „В допълнение към автоматизираната функция за управление на сензорите, P4E ще въведе подобрения на DASS (Defensive Aids Sub-System) за всички клиенти и ще включва IOC (Initial Operating Capability) за допълнителните германски възможности за електронна война.“

Като се има предвид, че Typhoon не е серия от пето поколение, неговата желателност произтича от неговите усъвършенствани и модернизиращи характеристики. Платформата е участвала в многонационални учения, летейки редом с по-нови платформи като американските F-22 Raptor и F-35 Lightning II, демонстрирайки своята значимост сред технически по-способните си конкуренти. Закупуването на допълнителни Typhoon от Германия само ще увеличи нейната въздушна мощ и несъмнено ще бъде полезно, ако войната на Русия срещу Украйна се разшири навън.