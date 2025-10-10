Срути се покривът на затвора "Реджина Чели" в Рим

Част от покрива на затвора "Реджина Чели" в Рим се срути, но няма избягали и пострадали хора, предаде агенция АНСА, като се позова на местните власти в италианската столица.

Агенцията за управление на затворите каза, че ръководителят ѝ Стефано Кармине де Микеле незабавно е пристигнал на място в затвора.

„Към момента няма информация за пострадали, но някои части от затвора са неизползваеми“, заявиха от агенцията.

Де Микеле ще прецени какви са „необходимите и спешни мерки, които трябва да бъдат взети за справяне с внезапната извънредна ситуация, която възникна в затвора в Рим“, се допълва в съобщението. /БТА