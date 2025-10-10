Урсула: Нобеловата награда за Мачадо изпраща силно послание за демокрацията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Мария Корина Мачадо за спечелването на Нобеловата награда за мир - награда, която Доналд Тръмп силно желаеше и в крайна сметка не спечели.
"Тази награда отличава не само вашата смелост и убеждение. Но и всеки глас, който отказва да бъде заглушен. Във Венецуела и по целия свят. Тя изпраща силно послание. Духът на свободата не може да бъде затворен. Жаждата за демокрация винаги надделява", се казва в съобщението на Фон дер Лайен, публикувано в социалната мрежа Х.
По време на церемонията, на която беше съобщен победетеля, Нобеловият комитет определи Мачадо като "смел и отдаден защитник на мира“, който "поддържа пламъка на демокрацията да гори по време на нарастващ мрак“.
Felicitaciones, @MariaCorinaYa, por recibir el Premio Nobel de la Paz.
This award honours not only your courage and conviction.
But every voice that refuses to be silenced. In Venezuela and across the world.
It sends a powerful message.
The spirit of freedom cannot be jailed.… pic.twitter.com/Et6wBlTHHi— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2025