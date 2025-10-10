IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Урсула: Нобеловата награда за Мачадо изпраща силно послание за демокрацията

10.10.2025 | 14:47 ч. 4
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Мария Корина Мачадо за спечелването на Нобеловата награда за мир - награда, която Доналд Тръмп силно желаеше и в крайна сметка не спечели.

"Тази награда отличава не само вашата смелост и убеждение. Но и всеки глас, който отказва да бъде заглушен. Във Венецуела и по целия свят. Тя изпраща силно послание. Духът на свободата не може да бъде затворен. Жаждата за демокрация винаги надделява", се казва в съобщението на Фон дер Лайен, публикувано в социалната мрежа Х.

По време на церемонията, на която беше съобщен победетеля, Нобеловият комитет определи Мачадо като "смел и отдаден защитник на мира“, който "поддържа пламъка на демокрацията да гори по време на нарастващ мрак“.

Мария Корина Мачадо Нобел за мир Урсула фон дер Лайен Доналд Тръмп демокрация
