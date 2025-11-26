Лъгали ли са ни? Тайно заснет филм настоява за съществуването на извънземни

Режисьорът Дан Фарах е израснал с извънземни. Като дете на 80-те и 90-те години, поп културата е била залята от наблюдения на НЛО-та.

"Как можеш да си дете, което гледа филми като "Извънземно" и "Близки срещи", телевизионни предавания като "Досиетата Х" и да не се заинтересуваш дали сме сами във вселената?“, казва той в интервю за The Guardian. "И дали правителството на САЩ наистина крие тайни от обществеността?"

Интересът на Фарах за неземни същества във художествената литература дава тласък на интерес, който сега се е превърнал в професионално търсене и е тема на неговия документален дебют – "Ерата на разкритията". В него Фарах твърди, че Съединените щати крият от десетилетия източник на информация, свързана с UAP (неидентифицирани аномални явления) – акронимът, преименуван на стигматизираното НЛО.

Лесно би било да се предположи, че това е тема за шапки от алуминиево фолио и форуми в Reddit, а в някои отношения псевдоразказвачът на документалния филм, Луис Елизондо, на пръв поглед може да изглежда като вид конспиратор. Той е въоръжен с черна дъска и парче тебешир, работи, за да продаде на зрителя съществуването на НЛО, използвайки много завладяващ военен и разузнавателен жаргон, като "хиперзвукова скорост" и "трансмедийно пътуване" с неоспорима страст.

Но има причина, поради която Фарах гравитира към Елизондо (който е и изпълнителен продуцент на филма). Той има истински квалификации. Бивш служител на Пентагона, който е помогнал за ръководенето на Програмата за разширено идентифициране на аерокосмически заплахи (AATIP), Елизондо в крайна сметка напусна поста си през 2017 г., твърдейки, че отделът крие жизненоважна информация от обществеността. Той също така твърди, че е имало "мощна дезинформационна кампания" от Министерството на отбраната, за да дискредитира работата му.

Стремежът да се "интервюират само хора, които имат преки познания" за тези програми от работата си в правителството на САЩ беше водеща фигура за Фарах – който е бил продуцент на няколко филма, включително "Ready Player One" на Стивън Спилбърг. Докато снимаше "Ерата на разкритията", тъй като все повече бивши служители и експерти се присъединяваха към проекта, това помогна да се убедят и други да участват.

Но Фарах ръководеше строг план през трите години, необходими за създаването на филма.

"Имената на всички щяха да бъдат пазени в тайна, докато работата не приключи", казва той, отбелязвайки, че е казал на участниците в документални филми само кой се е съгласил да участва, за да се чувстват комфортно. "Щяхме да направим филма в тайна, така че тази информация за това кой участва нямаше да излезе наяве, докато не приключим с този филм, а тези хора, към които се обръщах, щяха да бъдат в безопасност."

Фарах също така избра да направи филма независимо, необвързан със студио или стриймър.

"Никой от тях никога не би искал да участва в голям търговски документален филм", обяснява Фарах. "Те биха се страхували да не се превърне в сензация. Бяха се страхували да не бъдат свързани с някой, който не е на тяхното ниво, който би ги подкопал."

Един от ранните му ангажименти дойде от Джей Стратън, служител на отбраната, който помогна за стартирането на AATIP и е изпълнителен продуцент на документалния филм. Стратън имаше установена кариера в разследване на UAP и нечовешкия разузнавателен живот от името на правителството и беше отговорен за инструктирането на висши законодатели в Конгреса и Белия дом.

"Виждал съм със собствените си очи нечовешки летателни апарати и нечовешки същества", казва той ясно в началото на филма.

Факторът Марко Рубио

След като Стратън се съгласява да "наруши мълчанието си", това има огромен "вълнообразен ефект" върху останалата част от филма и убеждава други да се явят. Когато настоящият държавен секретар Марко Рубио също се включва, това ескалира нещата.

"След това, което се сещате, генерал Джим Клапър също се съгласи", казва Фарах за бившия директор на националното разузнаване при Барак Обама, който се яви на интервю.

Огромното богатство от приноси, 34, за да бъдем точни, от членове на Конгреса от целия политически спектър, както и от хора с богат опит в националната сигурност – много от които биха се възпротивили на перспективата за хит в кабелните новини, камо ли за независим документален филм – със сигурност придава фасада на достоверност. Още от самото начало се сблъсквате с мощна музикална подредба и подборка от бивши военни и разузнавателни служители, настанени в кресла. Всички те предлагат кратки резюмета на своите автобиографии, обясняват, че не сме сами и защо американската общественост трябва да знае повече за извънземните.

"Тази технология [UAP] прави неща, които ние не можем да направим, и ние не можем да разберем какво е или какво иска, или за какво се използва", казва бивш директор по авиационната сигурност в Съвета за национална сигурност. Бившият главен учен на AATIP твърди, че тези, които са натоварени със задачата да гарантират, че информацията за UAP не изтича, "ще използват всеки инструмент, който могат да се опитат да убедят хората, че не трябва да се появяват".

Междувременно бивш служител на отбраната отбелязва, че ако сме в състояние да разберем технологията, която наблюдаваме, това отваря вратата към толкова много "потенциално полезни въздействия, включително чиста енергия".

В много отношения Рубио предлага един от по-убедителните аргументи. Той казва, че голяма част от изследванията и разузнаването за UAP са на база "необходимост да се знае", като новоприетите администрации са оставени извън кръга на детайлите.

"Но това започва да излиза извън контрол", отбелязва той, което води до липса на прозрачност, която може да даде на противниците на САЩ предимство чрез анализ на UAP технологията.

Това е теория, която звучи още по-убедително, идвайки от известния външнополитически ястреб, който е прекарал време в Сената, ръководейки двупартийни усилия за разбиране на повече за UAP.

Геополитическата надпревара във въоръжаването за обратно проектиране на UAP технологията е, това, което Фарах осъзнва, че е една най-големите причини за предполагаемото прикриване.

"Не можеш да кажеш на приятелите си, без да кажеш на враговете си", казва Фарах пред The Guardian, рецитирайки Стратън от документалния филм.

Той проследява линията от опроверганото "извличане на информация от катастрофата на извънземни" в Розуел през 1947 г. (обикновено смятано за генезиса на съвременните конспирации за НЛО) до това, което той вижда като продължаващи усилия за укриване на информация – от страх враговете да не разберат колко много знаят САЩ за извънземния живот.

"Поставете се на мястото на американските правителствени и военни служители през 40-те години", казва Фарах, обяснявайки, че веднага след победата във Втората световна война, администрацията на Труман не е могла да каже на американския народ, че "ние сме в пореден конфликт, от който не можем да защитим никого, защото дори не знаем нищо за него."

Той казва, че тази надпревара ескалира, когато САЩ разбират, че други страни, като Русия, залавят и извличат НЛО технология.

"Ето ни сега, където хората, които управляват страната ни, не са наясно с фактите", добавя той. "Тези хора би трябвало да са наясно със значителна информация като тази, която е от голямо значение за нас. И на най-ниско ниво, обществеността заслужава да знае истината за фундаментални факти, като например, че не сме сами във вселената."

В "Ерата на разкритията" е ясно, че има малко място за съпротива или скептицизъм, особено след като във филма няма нито един критик, който да служи като контраст на множеството решителни интервюирани. А Фарах, от своя страна, не вижда нужда тези гласове да помрачават цялостната картина на документалния филм.

"Мисля, че когато хората гледат този филм, едно от осъзнаванията ще бъде, че стигмата около тази тема е напълно нелогична, няма смисъл и не е добра за човечеството“, казва той. "Имаме нужда научната общност, не само в Съединените щати, но и във всяка нация, да приеме факта, че това е реална ситуация, това е валидна област на изследване и че те трябва да насочат умствените си сили към изучаване на това и отговаряне на много от големите въпроси, които остават."

Свидетелските показания са в крайна сметка това, на което се гради филмът, и това е наистина единственото "доказателство", което може да предложи. За Фарах обаче лентата е по-убедителна. Той вярва, че "най-силното доказателство" са "достоверни хора, които рискуват името и репутацията си, за да ви кажат какво знаят с голям риск". Що се отнася до видеото и снимките, режисьорът отбелязва, че те не биха помогнало много за успокояване на твърденията, че всичко е измама.

"Можете да поставите снимка или видеоклип на най-необикновеното нещо на корицата на голямо новинарско издание или на големи растения по телевизията и половината от човешката популация ще ви каже, че мислят, че това е изкуствен интелект или че мислят, че това са визуални ефекти", обяснява той.

Тъй като все повече хора, като Елизондо и Стратън, говорят за своите преживявания, Фарах се надява, че това ще насърчи повече хора, които са били мълчаливи в миналото, да разкрият истината.

"Твърде дълго обществеността е била лъгана, държана в неведение, напълно подвеждана от силно финансирана и много сложна дезинформационна кампания“, на мнение е той. "Мисля, че е само въпрос на време, преди действащ президент на САЩ да стъпи на подиума и да каже на света, че ние не сме единственият интелигентен живот във Вселената и че правителството на Съединените щати възнамерява да поеме водеща роля в тази нова глава, като сложи край на ерата на секретността и започне ерата на прозрачността."

