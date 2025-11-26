Дали войната на Тръмп срещу наркотиците провали сделка за оръжие в Южна Америка?

Неотдавнашният спор между Тръмп и Колумбия може да е допринесъл за решението на Богота да закупи изтребителя JAS 39 Gripen от Швеция, с което да победи американския F-16, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.
Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обсипа с похвали престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман (MBS) по време на посещението си в Белия дом. Президентът защити де факто саудитския владетел, когато беше притиснат от въпроси относно убийството на колумниста на Washington Post Джамал Хашоги през 2018 г. - убийство, за което ЦРУ по това време е установило, че Салман лично е поръчал. Белият дом също така се съгласи да продаде оръжия на стойност близо 142 милиарда долара на близкоизточната държава, включително изтребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II. Това е продължение на още по-голяма сделка, обявена през май.
Критиките на Тръмп към ключов южноамерикански съюзник обаче допринесоха за провала на друга сделка.
Също миналата седмица президентът на Колумбия Густаво Петро, когото миналия месец Тръмп нарече „бандит и лош човек“, обяви, че страната му ще приеме на въоръжение шведския Saab JAS-39 Gripen вместо американския F-16 Fighting Falcon.
Съобщението доведе до скок на акциите на Saab със 7,9% в понеделник, което отразява силната пазарна реакция на сделката. Акциите на Saab са се увеличили повече от два пъти през последната година, отбеляза The Wall Street Journal .
Как се осъществи сделката с Колумбия за Gripen
Според Saab , сделката ще включва 15 едноместни бойни самолета Gripen E и 2 двуместни изтребително-тренировъчни самолета Gripen F, заедно с резервни части, обучение и услуги, както и неразкрити боеприпаси за самолета. Saab ще си партнира допълнително с Богота по няколко програми в областта на аеронавтиката, киберсигурността, здравеопазването, устойчивата енергия и пречистването на вода.
„За мен е чест, че Колумбия избра Gripen E/F, за да подобри своите възможности за противовъздушна отбрана, и с удоволствие приветствам Колумбия в семейството на Gripen“, каза Микаел Йохансон, президент и главен изпълнителен директор на Saab. „Това бележи началото на силно и дългосрочно партньорство, което ще укрепи отбраната и сигурността на Колумбия, ще бъде от полза за нейния народ и ще засили иновационния потенциал на нацията.“
Колумбия е поредната латиноамериканска държава, която приема Gripen, след Бразилия, която избра шведския изтребител преди повече от десетилетие. Самолетът, обозначен като F-39E Gripen, влезе на въоръжение в бразилските военновъздушни сили (FAB) в крило 2 в Анаполис през декември 2022 г.
До тази есен не беше ясно дали Богота ще избере Saab JAS 39 пред F-16 Fighting Falcon и френското Dassault Rafale, за да замени остаряващия си флот от изтребители Kfir, произведени в Израел. Вероятно шансовете са били в полза на Gripen.
Интересът към Rafale от Близкия изток и Индия доведе до значително натрупване на поръчки в Dassault, която се затруднява да изпълни планираните си доставки. По подобен начин Lockheed Martin се сблъска с изоставащи поръчки за моделите Block 70/72 за международни клиенти, докато модернизира съществуващите самолетни паркове за други държави.
Saab има по-малко поръчки за Gripen, което означава, че в резултат на това Колумбия би могла да получи изтребителя по-рано.
Тези фактори биха могли да тласнат и друга южноамериканска държава, а именно Перу, към JAS 39 Gripen E. Освен това Перу има ограничен военен бюджет, което прави високите оперативни разходи на F-16 проблем. Dassault Rafale има подобни разходи.
И все пак Колумбия може вече да не вижда САЩ като доверен съюзник и е избрала да прехвърли бизнеса си на Швеция.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.