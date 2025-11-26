Дали войната на Тръмп срещу наркотиците провали сделка за оръжие в Южна Америка?

Неотдавнашният спор между Тръмп и Колумбия може да е допринесъл за решението на Богота да закупи изтребителя JAS 39 Gripen от Швеция, с което да победи американския F-16, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обсипа с похвали престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман (MBS) по време на посещението си в Белия дом. Президентът защити де факто саудитския владетел, когато беше притиснат от въпроси относно убийството на колумниста на Washington Post Джамал Хашоги през 2018 г. - убийство, за което ЦРУ по това време е установило, че Салман лично е поръчал. Белият дом също така се съгласи да продаде оръжия на стойност близо 142 милиарда долара на близкоизточната държава, включително изтребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II. Това е продължение на още по-голяма сделка, обявена през май.

Критиките на Тръмп към ключов южноамерикански съюзник обаче допринесоха за провала на друга сделка.

Също миналата седмица президентът на Колумбия Густаво Петро, ​​когото миналия месец Тръмп нарече „бандит и лош човек“, обяви, че страната му ще приеме на въоръжение шведския Saab JAS-39 Gripen вместо американския F-16 Fighting Falcon.

Съобщението доведе до скок на акциите на Saab със 7,9% в понеделник, което отразява силната пазарна реакция на сделката. Акциите на Saab са се увеличили повече от два пъти през последната година, отбеляза The Wall Street Journal .

Как се осъществи сделката с Колумбия за Gripen

Според Saab , сделката ще включва 15 едноместни бойни самолета Gripen E и 2 двуместни изтребително-тренировъчни самолета Gripen F, заедно с резервни части, обучение и услуги, както и неразкрити боеприпаси за самолета. Saab ще си партнира допълнително с Богота по няколко програми в областта на аеронавтиката, киберсигурността, здравеопазването, устойчивата енергия и пречистването на вода.

„За мен е чест, че Колумбия избра Gripen E/F, за да подобри своите възможности за противовъздушна отбрана, и с удоволствие приветствам Колумбия в семейството на Gripen“, каза Микаел Йохансон, президент и главен изпълнителен директор на Saab. „Това бележи началото на силно и дългосрочно партньорство, което ще укрепи отбраната и сигурността на Колумбия, ще бъде от полза за нейния народ и ще засили иновационния потенциал на нацията.“

Колумбия е поредната латиноамериканска държава, която приема Gripen, след Бразилия, която избра шведския изтребител преди повече от десетилетие. Самолетът, обозначен като F-39E Gripen, влезе на въоръжение в бразилските военновъздушни сили (FAB) в крило 2 в Анаполис през декември 2022 г.

До тази есен не беше ясно дали Богота ще избере Saab JAS 39 пред F-16 Fighting Falcon и френското Dassault Rafale, за да замени остаряващия си флот от изтребители Kfir, произведени в Израел. Вероятно шансовете са били в полза на Gripen.

Интересът към Rafale от Близкия изток и Индия доведе до значително натрупване на поръчки в Dassault, която се затруднява да изпълни планираните си доставки. По подобен начин Lockheed Martin се сблъска с изоставащи поръчки за моделите Block 70/72 за международни клиенти, докато модернизира съществуващите самолетни паркове за други държави.

Saab има по-малко поръчки за Gripen, което означава, че в резултат на това Колумбия би могла да получи изтребителя по-рано.

Тези фактори биха могли да тласнат и друга южноамериканска държава, а именно Перу, към JAS 39 Gripen E. Освен това Перу има ограничен военен бюджет, което прави високите оперативни разходи на F-16 проблем. Dassault Rafale има подобни разходи.

И все пак Колумбия може вече да не вижда САЩ като доверен съюзник и е избрала да прехвърли бизнеса си на Швеция.