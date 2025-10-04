Дали войната на Тръмп срещу наркокартелите е скрита заплаха за Венецуела?

Декларацията на президента Тръмп за война срещу наркокартелите се разглежда от Венецуела и нейните съюзници като последната стъпка към смяна на режима, целяща да свали президента Мадуро след масивно военно натрупване на САЩ в Карибския басейн, пише The Times.

Заявлението на Тръмп пред Конгреса, че последните удари за унищожаване на предполагаеми лодки на наркокартели са част от „немеждународен въоръжен конфликт срещу незаконни бойци“, бе наречено в петък „претекст за легитимиране на по-мащабни военни действия срещу Венецуела“ от комунистическото правителство на Куба.

Миналият месец САЩ изпратиха десет изтребителя F-35 в Пуерто Рико, американска територия в Карибския басейн, като част от най-голямото военно разполагане от над три десетилетия. Те изпратиха също осем военни кораба и ядрена подводница за борба с трафика на наркотици и убиха най-малко 18 души, считани за контрабандисти, при удари по четири лодки.

Мадуро твърди, че истинската цел може да е свалянето на неговия режим. В телевизионно обръщение към нацията в понеделник той заяви, че се готви да обяви извънредно положение. Мадуро се задържа на власт след оспорваните избори миналата година, когато опозицията публикува разписки от машините за гласуване, показващи, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес е спечелил с голяма преднина.

През август Държавният департамент на САЩ увеличи наградата за информация, която може да доведе до залавянето на Мадуро, на 50 милиона долара, като заяви, че той е лидер на „Картелът на слънцето“, венецуелска организация за трафик на наркотици, съставена от високопоставени венецуелски служители.

Подхранвайки опасенията в региона относно истинската цел на военното натрупване на САЩ миналия месец, Стивън Милър, старши политически съветник в Белия дом, заяви, че „наркокартел ... управлява Венецуела“.

Венецуела заяви, че пет американски изтребителя са нарушили въздушното й пространство в четвъртък. Смята се, че Куба осигурява лична охрана на Мадуро, а външното й министерство обеща „твърда и непоколебима подкрепа“ за Венецуела в случай на американски атаки на нейна територия.

Кубинското външно министерство заяви: „Извънредното натрупване на военни ресурси в южната част на Карибско море, неотдавнашните незаконни набези на американски бойни самолети ... повтарящото се унищожаване на граждански кораби и убийството на техните екипажи, както и обявяването, че военни действия от този характер ще бъдат прехвърлени на сухоземни зони, се допълват от уведомлението, че САЩ според съобщенията са въвлечени в немеждународен въоръжен конфликт срещу незаконни бойци.

„Това необичайно уведомление, което се опитва да легитимира и оправдае военни действия в по-голям мащаб, може да послужи като претекст за военни действия срещу Венецуела, в нарушение на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и международното право. Пряка военна атака срещу Венецуела би предизвикала въоръжен конфликт с непредвидими последствия за мира, сигурността и стабилността на нашата Америка.“

Меморандумът на Тръмп беше възприет във Вашингтон като отговор на критиците, които нарекоха смъртоносните удари срещу три предполагаеми нарколодки извънсъдебни убийства.

В меморандума се посочва:

„Президентът реши, че Съединените щати са в немеждународен въоръжен конфликт с тези определени терористични организации. Съединените щати са достигнали критична точка, в която трябва да използваме сила в самоотбрана и в защита на другите срещу продължаващите атаки на тези определени терористични организации.“

Белият дом защити действията на Тръмп срещу демократите, които твърдят, че Конгресът трябва да вземе решение относно обхвата и използването на военните правомощия. Формалната отговорност за обявяване на война е възложена на Конгреса съгласно конституцията на САЩ.

На въпроса дали Тръмп смята, че се нуждае от одобрение от Конгреса за атаките срещу картелите, Каролин Лийвит, прессекретар на Белия дом, отговори:

„Както Белият дом е заявявал многократно, президентът е разпоредил тези действия, тези удари срещу венецуелските наркокартели в тези лодки, в съответствие с неговата отговорност да защитава интересите на Съединените щати в чужбина и в подкрепа на националната сигурност и интересите на външната политика на САЩ. Това е в съответствие с конституционните му правомощия като главнокомандващ и главен изпълнителен директор да води външни отношения. Във всеки от тези случаи корабите са били оценени от американските разузнавателни служби като свързани с определени терористични организации, занимаващи се по това време с трафик на незаконни наркотици към нашата страна.“