Путин отменя срещата на върха поради липса на присъствие от арабски лидери

Просто нямаше достатъчно арабски лидери, които да кажат „да“, за да се оправдае провеждането на среща на върха. Това принуди руския президент Владимир Путин да отложи в последния момент събитие, на което се надяваше да засили позициите си в региона.

Дебютната руско-арабска конференция трябваше да се проведе в Москва на 15 октомври, пише Bloomberg. Кремъл я разглеждаше като една от най-важните външнополитически инициативи за годината, целяща да сигнализира на западните лидери, особено на президента на САЩ Доналд Тръмп , че Русия се радва на подкрепа и влияние в целия арабски свят, каза човек, запознат с подготовката за събитието, пожелал да не бъде идентифициран, тъй като информацията не е публична.

Отмяната в последния момент е разочароваща, но Кремъл е сигурен, че може да бъде пренасрочена за по-късна дата, каза източникът.

Срещата на върха беше официално отложена късно в четвъртък, тъй като държавните глави не могат да пътуват до Москва, докато се прилага предложението между Израел и Хамас, постигнато с посредничеството на Тръмп, се казва в изявление на Кремъл след разговор между Путин и иракския премиер Мохамед Шиа ал-Судани .

Забавянето подчертава, че голяма част от арабския свят сега е по-заинтересована от изграждането на връзки с Тръмп, който е все по-разочарован от отказа на Путин да прекрати руската инвазия в Украйна въпреки дипломатическите усилия на САЩ.

„Като се имат предвид последните опити на Тръмп да окаже натиск върху Кремъл, би било полезно да покажем, че Русия не е изолирана и че има влиятелни приятели“, каза Александър Габуев , директор на Центъра „Карнеги Русия Евразия“ със седалище в Берлин.

Русия се подготвя за срещата на върха поне от април, когато Путин за първи път обяви плана. Кремъл покани 22 арабски държавни глави на форума, който трябваше да се проведе под мотото „сътрудничество за мир, стабилност и сигурност“. На 3 октомври Кремъл стартира уебсайт, посветен на срещата на върха.

Към вторник обаче само няколко лидери, включително сирийският президент Ахмед ал-Шараа и ръководителят на Арабската лига, бяха потвърдили участието си. Регионални влиятелни фигури, като саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман , президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и президентът на Египет Абдел Фатах ал-Сиси, не бяха официално потвърдени.

Американският президент се срещна с арабски представители в Ню Йорк миналия месец, като дискусиите се оказаха от решаващо значение, за да може Вашингтон да предложи мирно споразумение, което вероятно ще бъде прието и от двете страни.

„По време на началната фаза на изпълнението на плана на Тръмп ситуацията остава изключително чувствителна“, каза Василий Кузнецов, заместник-директор на Института за ориенталистика към Руската академия на науките. „Така че нито арабските държави, нито Москва имат интерес да добавят политически нюанси, като свързват арабско-руските отношения с плана на САЩ за уреждане на проблема в Газа.“

Влиянието на Кремъл в региона отслабва от известно време, тъй като войната в Украйна поглъща голяма част от военните, икономическите и дипломатическите възможности на Русия. Крахът на режима на сирийския диктатор Башар Асад в края на миналата година допълнително отслаби присъствието на Москва в Близкия изток, докато САЩ и Китай разширяват собствените си роли и задълбочават позициите си.

Отношенията на Русия със страните от Персийския залив, особено със Саудитска Арабия, са важни за световните енергийни доставки, тъй като и двете страни са ключови членове на Организацията на страните износителки на петрол.

„Путин искаше да покаже на всички, че е лидер на „глобалното мнозинство“, но какво мнозинство е това без арабския свят?“, каза базираният в Москва политически анализатор Андрей Колесников. „Той би искал да бъде толкова голям играч там, колкото някога беше Съветският съюз, но му липсват ресурсите.“

Тази седмица Путин е в Душанбе, Таджикистан, за среща на върха на лидерите на Общността на независимите държави, която обединява някои бивши съветски републики.