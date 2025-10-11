След ресторантите и хотелите Michelin вече ще оценява и... вина

Инспекторите на справочника Michelin са известни с това, че играят на нервите на най-добрите готвачи. Максималната им оценка от три звезди може да доведе до еуфория, известност и бум в приходите. Известно е, че понижаването на оценката води до фалит, депресия и в някои случаи до самоубийство.

Сега винопроизводителите са на път да претърпят същата съдба. Справочникът, собственост на компанията за гуми Michelin, заявява, че планира да въведе собствена система за класиране на вина като част от глобално разширяване.

Той вече притежава Wine Advocate, списанието, основано от 78-годишния Робърт Паркър - американецът, често описван като най-влиятелния критик в света. В продължение на години максималната му оценка от 100 беше светият граал за лозята, особено тези в Бордо, което промени много от вината им, за да отговарят на вкуса му.

Така нареченият Папа на виното предпочиташе плътни червени вина с високо алкохолно съдържание, което стана норма в Бордо, преди американецът да спре да оценя бутилките от региона през 2015 г. Властта му беше огромна, но противоречива. Много наблюдатели отбелязаха, че „паркеризираните“ вина не са в хармония със съвременния вкус към по-леки, по-свежи бутилки с по-ниско алкохолно съдържание.

Някои казват, че Паркър е допринесъл за кризата, която обзема Бордо през последните години. Френските власти отпуснаха 120 милиона евро субсидии, за да насърчат лозята да намалят производството чрез премахване на лозите след спад в търсенето.

Флоран Менего, председателят на Michelin, заяви, че класацията на вината в неговия пътеводител ще бъде по-влиятелна от тази на Паркър.

„Марката Michelin е много по-силна“, убеден е той.

Навлизането на гида във виното е част от стратегия за „завладяване на света“, според Les Echos, френския финансов ежедневник.

През последната година Michelin започна да прави оценки на хотели, на които се дават ключове, а не звезди. На церемония тази седмица общо 1742 хотела получиха оценка с един ключ, 572 - с два, а 143 - с максималните три, включително The Connaught и The Savoy в Лондон. Твърди се, че системата за класиране на хотели е добър малък доход за гида, който взема 10 или 15 процента комисионна от резервации на посочените заведения чрез уебсайта си.

Гвендал Пуленек, международният директор на ръководството Michelin, настоява, че хотелските инспектори са независими от системата за резервации и не са под натиск да изброяват хотели, за да увеличат приходите на ръководството.

Преди няколко десетилетия ръководството беше нерентабилно, каза той. Разходите бяха високи, особено за финансиране на скъпите ястия, консумирани от екипите му от ресторантьорски инспектори. Приходите бяха ниски, а продажбите на ръководството намаляваха.

Сега то процъфтява благодарение на партньорствата, които подписва с правителства, които му плащат, за да прави преглед на кухнята на страната им, или с марки, които искат да се обвържат с кулинарната си репутация. В Саудитска Арабия министерството на културата финансира пътеводител, който ще бъде публикуван за първи път този месец.

Сред марките, посочени като партньори на пътеводителя, са Blancpain, швейцарският производител на часовници, но и Metro, германският търговец на едро, широко обвиняван във въвеждането на индустриални храни във френските ресторанти.

Пътеводителят извършва ревюта на ресторанти в 69 страни, въпреки че Пуленек каза, че хартиената версия е публикувана само в няколко от тях. Той каза, че това е „незначително за нашия икономически модел“, добавяйки:

„Двата ни основни източника на приходи сега са партньорствата ни с правителства, които искат да промотират своите туристически дестинации или с марки, и резервации, особено в хотели.“

Но системата има своите критици. Итин Дън, доцент по маркетинг и анализи в University College London, каза:

„Ако работят твърде много с правителства, туристически агенции и други свързани страни, ще има въпрос за надеждността и доколко решенията им са повлияни от други страни.“