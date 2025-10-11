Пушенето на марихуана увеличава риска от психоза с до 70%

Вчера бе отбелязан Световният ден на психичното здраве. Денят е повод да насочим вниманието към употребата на различни наркотични вещества, към различните зависимости и последствията от тях, към проблемите сред младите хора, свързани с психичното здраве.

Изследванията са тревожни. Употребата на канабиноиди повишава риска от психози със 70 процента, показват проучванията. Докладите на СЗО след анализ на данните от 50 страни сочат, че България е сред водещите страни по отношение употребата на психоактивни вещества сред тийнейджърите.

Доц. д-р Петранка Чумпалова е ръководител катедра, детски психиатър, работи от години по темата за връзката между психичното здраве и различните зависимости. Пред БНР тя подчерта, че 14,5% от пациентите с шизофрения, преди да направят дебют на това заболяване, са употребявали канабиноиди.

Това се потвърждава от много проучвания, уточни тя.

По думите ѝ тийнейджърите и лицата, които употребяват канабиноиди, имат риск да развият шизофрения 7 години по-рано от останалите.

"Като че ли нашето общество е много толерантно и либерално", смята специалистът. Според нея това, което би помогнало на тийнейджърите, е както родителският контрол върху тяхното поведение, така и този върху използването на екрани.

"Само през последните 10 години са регистрирани над 270 психоактивни вещества, които ние тепърва откриваме. Не знаем какво получават тийнейджърите по интернет или на улицата, така че е много трудно да знаем какво се случва с тях", подчерта доц. Чумпалова и разказа за своя пациентка, поръчала чай за отслабване по интернет, но след приема му е направила остър пристъп с халюцинации.

"За да помогнем на тийнейджърите, не е нужно само да размахваме пръст и да кажем: "Не употребявайте"", категорична бе тя.

Валентин Минков, който е психолог в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, наблегна на поведенческата зависимост. По думите му тази зависимост има много разнообразни форми.

"В повечето случаи проявите на агресия при децата са провокирани именно от желанието да се изтъкнат, да се покажат в социалните мрежи, да получат лайкове, признание, уважение за това, което правят", подчерта той и препоръча на възрастните да бъдат по-активни в контрола на децата.

Психологът смята, че проблемите с психичното здраве корелират пряко със социалната среда и обкръжението. Според него и образователната ни система изисква корекции. Много е важно да дадем възможност на децата да общуват, категоричен бе той.

Валентин Минков наблегна на динамиката на ежедневието и породения от това стрес. В тази връзка той отбеляза и ролята на семейството.