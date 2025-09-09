IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вучич нарече евродепутати "измет", но мислел по-лоши неща

Те присъствали на антиправителствен протест в Сърбия

09.09.2025 | 23:13 ч. Обновена: 10.09.2025 | 00:48 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Сръбският президент Александър Вучич коментира пред телевизия Първа епитетите, които употреби по адрес на делегация от евродепутати от Европейската зелена партия по време на антиправителствия протест на 5 септември в Нови Сад. 

Говорейки за евродепутатите, Вучич каза, че вероятно е сгрешил, като ги е нарекъл "измет" и "най-долната измет", и добави, че един президент не би трябвало да употребява подобни думи в публичните си изяви.

"Но аз мисля много по-лоши неща за тях. А какво да мисля за хора, които не са дошли просто на политически митинг... Вие дойдохте да извършите насилие в друга държава, а всяка държава би забранила на чужденци да участват в насилие срещу нея“, отбеляза Вучич в телевизионното интервю тази вечер./БТА

вучич сърбия евродепутати
