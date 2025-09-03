IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вучич ще работи с дъщеря си, “след като слезе скоро от власт”

В момента президентът е в Китай, ще проведе среща с Путин

03.09.2025 | 07:55 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:08 ч.
“След като скоро слезе от власт” сръбският президент Александър Вучич планира да работи заедно с дъщеря си, след като тя приключи магистратурата си по статистика. Вучич коментира, че обмисля да работи за дъщеря си, ако тя отвори своя фирма, съобщават сръбските медии. 

Сръбският президент не посочи кога ще се оттегли, но направи това изявление, обръщайки се към журналистите, които отразяват посещението му в Китай по повод честването на официалната капитулация на Япония през Втората световна война.

По програма днес Вучич ще има среща с руския си колега Владимир Путин и обяви, че всички руски фирми са добре дошли в Сърбия.

Вучич коментира хипотетичното си оттегляне от активната политика в момент, когато страната е обхваната от масови антиправителствени протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство за сръбския политик. След управлението на бившия югославски лидер Слободан Милошевич сегашният сръбски президент заемаше различни високи постове в държавната администрация.

Вучич е също така и един от основателите на управляващата Сръбска прогресивна партия. / БТА

