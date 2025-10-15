Определиха кои съдии от САС ще решават съдбата на кмета на Варна

Апелативните съдии Нина Кузманова, Андрей Ангелов и Красимира Костова са определени утре да решат окончателно дали кметът на Варна Благомир Коцев ще излезе от ареста. Това става ясно от публикуваните данни за разпределението на делото в Софийския апелативен съд (САС). Докладчик ще бъде съдия Кузманова, съобщи "Лекс".

При предходното разглеждане на мярката на Коцев в САС отводи си направиха шефът на Наказателното отделение на съда Александър Желязков и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, а след тях и бившият председател на вече закрития апелативен спецсъд, а сега редови съдия в САС – Георги Ушев.

Съдиите Кузманова и Костова през лятото бяха в състава, който трябваше да решава и за задържането на столичния зам.-кмет Никола Барбутов. Тогава адвокат Ина Лулчева, която защитава и него, и Коцев, поиска отвод на Красимира Костова, тъй като е правораздавала в закрития апелативен спецсъд, а съдиите там са били против закриването, извършено по инициатива на „Продължаваме Промяната“, от която са Барбутов и Коцев. Тогава съдия Костова се отведе от делото, макар да обяви искането за неоснователно.

Миналата седмица Софийският градски съд за пореден път отказа да освободи варненския кмет от ареста, а на заседанието стана ясно, че е разпитан анонимен рускоговорящ свидетел, който е чужд инвеститор и е свидетелствал, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация пък става дума за украинец, който през юли е бил изгонен от България със заповед на и.ф. шефа на ДАНС Деньо Денев заради общественоопасна дейност и пране на пари във Варна.

Темата коментира преди дни президентът Румен Радев, който каза, че на него не е била докладвана тази информация, а само две седмици след заповедта на Денев, той я отменил и чужденецът след това е дал показания.

Снощи пък адвокат Лулчева написа в профила си във Фейсбук, че са разпитани още двама анонимни свидетели.

"Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото – в ареста, тъй като „нали Коцев е там“. И сега се чудя – след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?“, написа адвокатката на Благомир Коцев.