Протестиращи крещяха в лицето на Тръмп: Ти си Хитлер на нашето време ВИДЕО

Група активисти от CodePink, антивоенна група, протестираха срещу президента Доналд Тръмп, докато той вечеряше в ресторант за морски дарове във Вашингтон, окръг Колумбия, във вторник, според видеоклип, споделен от организацията.

Демонстрантите разкритикуваха позициите на Тръмп във външната политика и използването на Националната гвардия във Вашингтон, скандирайки „Тръмп е Хитлерът на нашето време. Свободен Вашингтон! Свободна Палестина!“

Активистите първо се изправиха срещу Тръмп, докато той влизаше в ресторанта, и продължиха да скандират, докато се приближаваше към масата си.

„Той тероризира общности във Вашингтон. Той тероризира Газа и общности по целия свят“, каза един от протестиращите.

Група жени, които крещят тези изявления, са били видени да излизат от ресторанта около 19:40 ч. източно време и са били ескортирани през улицата от органите на реда, според доклад на Белия дом. Вечерята на Тръмп във вторник в Joe’s Seafood е първата, която той е имал в ресторант във Вашингтон, откакто е положил клетва през януари, съобщава CNN.

Тръмп леко се подигра с протестиращите, като се приближи към тях на влизане в ресторанта, спря на няколко крачки от скандиращите активисти за момент, кимайки и усмихвайки се спокойно, без да отговаря. Секунди по-късно президентът даде знак районът да бъде разчистен, казвайки:

„Хайде, да тръгваме“.

След това агенти на Тайните служби отместиха протестиращите, които развяваха плакати с палестинското знаме.

Вътре в ресторанта Тръмп също беше освиркван, докато други скандираха „САЩ! САЩ!“ в негова защита. Клип показва, че в един момент протестиращи са се появили и до масата на президента, като той паникьосано прави знак те да бъдат отведени от там.

Тайните служби и Столичната полиция на Вашингтон не отговориха веднага на исканията на AFP за коментар.

Към Тръмп на вечерята присъединиха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пит Хегсет, държавният секретар Марко Рубио, заместник-началникът на кабинета Стивън Милър, Ливит и други.

В едно видео се вижда как Ванс се ръкува с посетителите и им казва да се насладят на храната си.

Преди храненето Тръмп заяви пред пресата, че „ресторантите сега са препълнени“ във Вашингтон, като отдаде заслугата за репресиите си срещу столицата на войските на Националната гвардия.