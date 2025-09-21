Руските пилоти са игнорирали сигнали на изтребители на НАТО, нахлувайки в Естония

Руските пилоти са игнорирали сигналите, когато са влетели във въздушното пространство на НАТО в петък, съобщи висш естонски военен служител пред Асошиейтед прес.

Три изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство между 9:58 ч. и 10:10 ч. местно време в петък в района на Вайндлоо, остров във Финския залив, съобщиха естонските отбранителни сили. Самолетите са игнорирали сигнали от италиански самолети от мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийско море, каза служителят пред Асошиейтед прес.

Руското министерство на отбраната в събота отрече самолетите да са влетели във въздушното пространство на Естония, заявявайки, че са останали над неутрални води на Балтийско море. Естонските власти отхвърлиха това, посочвайки радарна информация и визуална идентификация, потвърждаващи, че руските самолети са навлезли във въздушното пространство на страната.

Полковник Антс Кивиселг, командир на Центъра за военно разузнаване на Естония, заяви пред Асошиейтед прес, че руските пилоти не представляват „военна заплаха“, но добави, че въпреки че са потвърдили комуникация от италианските пилоти, летящи с изтребители F-35, и очевидно са я игнорирали и „всъщност не са следвали знаците“.

Кивиселг каза, че руските самолети са дошли от летище близо до град Петрозаводск, в северозападна Русия, и са се насочвали към Калининград, руския анклав на Балтийско море между Литва и Полша.

Те са били проследени от два финландски изтребителя, преди да бъдат ескортирани от двата италиански самолета, които са излетели от естонската авиобаза Емари и са ги последвали в международното небе.

Реакцията на НАТО на последната провокация на Русия показа, че алиансът е готов да използва сила, ако е необходимо, заяви в събота естонският министър на отбраната Хано Певкур, според Kyiv Independent.

„В петък видяхме, че НАТО работи много ефективно, дори до степен, че ако наистина бяхме принудени да прибегнем до крайната мярка, а именно използването на сила, тогава щяхме да бъдем подготвени и за това“, каза Певкур.