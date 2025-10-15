Путин: Москва и Дамаск винаги са се ръководили от интересите на сирийския народ

"Москва и Дамаск са се ръководили винаги в отношенията си от интересите на сирийския народ", заяви руският държавен глава Владимир Путин на среща с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа, пристигнал по-рано днес на работна визита в Москва, съобщава руската агенция ТАСС.

"В Русия никога не е имало каквото и да било отношение към Сирия, което да е свързано с нашата политическа конюнктура или с някакви особени интереси. През всичките тези десетилетия винаги сме се ръководили от едно – интересите на сирийския народ", каза Путин.

Руският президент отбеляза, че Дамаск и Москва поддържат дипломатически отношения вече над 80 години и че през цялото това време двустранните връзки винаги са били "изключително приятелски".

"Днес повече от 4000 младежи от Сирия учат във висши учебни заведения в Руската федерация. Очаквам, че в бъдеще те ще дадат значителен и сериозен принос за развитието и укрепването на сирийската държавност", добави руският президент.

"Действително имаме дългогодишни исторически отношения, които свързват Русия и Сирия", каза, от своя страна, Аш Шараа. Русия "ни е помагала в различни области. Свързват ни и сериозни мостове на сътрудничество, включително и материално", отбеляза временният сирийски президент. "Бих искал да Ви благодаря за приема и за поканата да дойда (в Москва)", добави той.

"Уважаваме всички сключени по-рано договори между Москва и Дамаск, а също така се стремим да придадем нов характер на двустранните ни отношения", каза още Аш Шараа.

Това е първото посещение на временния президент на Сирия в Русия. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не се очаква Путин и Аш Шараа да дадат съвместна пресконференция.

Аш Шараа миналата година оглави светкавична бунтовническа офанзива, довела до падането от власт на президента Башар Асад, когото Москва подкрепяше дълги години, припомня АР. Русия, която се съсредоточи върху боевете в Украйна и запази малък военен контингент в Сирия, не се опита да противодейства на настъплението на бунтовниците, но даде убежище на сваления сирийски лидер.

Новите управляващи в Дамаск възприеха прагматичен подход към Москва, въпреки че по време на гражданската война бяха от другата страна на фронтовата линия.

Русия, която разполага с военновъздушни и военноморски бази по сирийското крайбрежие, изрази надежда за постигане на споразумение, с което да запази военното си присъствие в тях.