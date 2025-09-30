Тръмп е набелязал Мадуро, ще означава ли това война в Карибите?

В кънтри клуб "Дорал Парк" край Маями се водят трескави машинации за сваляне на диктатор. Години наред в този анклав, обграден с палми, венецуелски изгнаници кроят планове да окажат натиск върху американските политици да свалят Николас Мадуро, убедени, че историята един ден ще се обърне в тяхна полза.

Сега те вярват, че е така. Марко Рубио, държавният секретар, син на кубински имигранти, се е постарал да убеди президента Тръмп, че Мадуро е не само социалистически диктатор, но и "наркотерорист", който се стреми да унищожи Съединените щати с лодки, пълни с кокаин, примесен с фентанил, използван като оръжие за отравяне на американски деца, пише The Times.

Тръмп е обявил награда от 50 милиона долара за Мадуро - почти двойно по-голяма от тази, определена за Осама бин Ладен - и е изпратил американски военни активи в Карибите, включително 4500 морски пехотинци, няколко военноморски разрушителя и ядрена подводница за бърза атака, плюс десет изтребителя F-35 в Пуерто Рико. Тръмп е използвал тази сила, за да извърши смъртоносни атаки срещу поне три малки лодки, за които твърди, че са превозвали наркотици . Той казва, че товарите им са били предназначени за САЩ, въпреки че все още няма доказателства, които да потвърждават това.

И все пак, докато венецуелците следят всяка стъпка на Тръмп в Карибите, битката за бъдещето на Мадуро разделя администрацията и задълбочава разделението в движението "Направи Америка отново велика".

Докато Рубио настоява за смяна на режима в Каракас, Ричард Гренел, специалният пратеник на САЩ във Венецуела, публично призовава за диалог и дипломация с Мадуро, целяйки да запази скромния износ за САЩ - едва 120 000 барела на ден в момента - като в крайна сметка го убеждава да се оттегли.

"Тръмп е известен с това, че позволява на хората да се борят помежду си, а след това просто взема собствено решение", каза източник, близък до преговорите. „В момента има два пътя. Единият от тях е пълномащабна военна ескалация, включително усилия за смяна на режима срещу Мадуро. А другият е дипломатическо решение.“ В петък NBC съобщи, че американски военни разработват варианти за борба с наркотрафикантите във Венецуела „след няколко седмици“.

Те казват, че Рубио се стреми да засили подкрепата сред латиноамериканските избиратели за потенциална президентска кампания през 2028 г. - и че републиканците от Южна Флорида настояват за промяна на режима, за да успокоят своята база и да осигурят успех на междинните избори догодина.

"Това, което Рубио направи, е, че отиде при президента и изложи идеята за спиране на трафика на наркотици, което аз подкрепям и това е нещо, на което Тръмп се опираше“, каза източникът. "Мисля обаче, че истинската им цел е да искат смяна на режима. Но не мисля, че това е, което президентът иска.“

По време на президентската си кампания миналата година, Тръмп представи смъртните случаи сред американците от предозиране с фентанил – които достигнаха пик през 2023 г. – като пряко следствие от граничната политика на администрацията на Байдън.

Рубио и неговите съюзници твърдят, че Мадуро е не само нелегитимен президент на Венецуела, но и глава на наркодържава, която представлява пряка заплаха за националната сигурност на САЩ, и многократно са настоявали за неговото отстраняване.

„Не мисля, че сега е моментът да бъдем дипломатични с Мадуро. Мисля, че трябва да се върнем към това, което е трябвало да правим повече през 2018 и 2019 г.“, каза Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Тръмп, който, подобно на Рубио, подкрепя смяната на режима във Венецуела. По време на първия си мандат Тръмп, по указание на Болтън, се опита да осигури краха на режима, като приложи „максимален натиск“ върху Венецуела чрез санкции. Това не се получи.

Конгресменката от Флорида Мария Елвира Салазар заяви пред The ​​Sunday Times, че „единствените възможни преговори с Мадуро са за неговото оттегляне от власт, нищо по-малко“.

Регионален разузнавателен източник заяви, че както тогава, така и сега, на САЩ липсват разузнавателни ресурси във Венецуела, които биха могли да им предоставят надеждна информация за ситуацията на място, предупреждавайки, че сблъсък между Венецуела и САЩ лесно може да излезе извън контрол.

Тази година Тръмп изпрати Гренел във Венецуела, за да сключи сделка за освобождаване на американци, задържани в затвора. Друг източник, запознат с преговорите, каза, че по това време Тръмп е искал да се увери, че американските петролни компании ще могат да работят в санкционираната Венецуела. Гренел изведе шестима американци.

Междувременно Рубио отделно работеше по друга сделка, която в крайна сметка освободи всичките десет останали американци и десетки политически затворници в замяна на връщането в Каракас на 250 венецуелски мигранти, които САЩ бяха депортирали в Ел Салвадор . Два полета, превозващи депортирани от САЩ венецуелци, все още кацат в Каракас всяка седмица.

Служители на администрацията публично заявиха, че сделките със заложници не са свързани с износ на петрол. През юли американската петролна компания Chevron получи ограничен американски лиценз за дейност във Венецуела.

Дори докато военните кораби се събират в Карибите, известна комуникация между двете страни продължава . По-рано този месец частно писмо от диктатора, адресирано до „уважавания президент Тръмп“, беше разпространено в Ройтерс. В него Мадуро описва всички връзки между неговото правителство и трафика на наркотици като „фалшиви новини“ и подчертава, че иска диалог.

Миналата седмица в Маями Аделис Феро, директор на Венецуелско-американския кокус, заяви, че венецуелските търсещи убежище в САЩ, които са били лишени от защитения си статут при управлението на Тръмп, се чувстват сякаш са на милостта на противоречивите политики на администрацията.

„Или наистина вярвате, че Мадуро е това, което е в действителност – незаконен президент, незаконен диктатор и престъпник, и казвате на света, че Венецуела е страна, управлявана буквално от престъпник и банда, която го обгражда, или казвате на света, че Венецуела е достатъчно безопасна и достатъчно нормална, за да върне стотици хиляди венецуелци обратно във Венецуела, защото всичко там е чудесно“, каза Феро. „И така, каква е истината?“

На главната магистрала към столицата от карибския бряг, бетонни колчета, лесно превръщащи се в барикада, са струпани от едната страна на пътя.

Вътре във военното летище в сърцето на града, край пистата са разположени зенитно-ракетни установки. Миналия уикенд през града премина парад от танкове и бронирани машини.

Кампанията за набиране на персонал за доброволческата милиция на страната също набра скорост. На правителствен уебсайт голям банер насърчава гражданите да се запишат, за да станат войници от запаса.

Мадуро твърди, че страната може да разчита на 4,5 милиона доброволци, което е неправдоподобно 15% от цялото население. „Те се страхуват от нас, защото ние не се страхуваме“, революционен припев, се е превърнал в една от любимите му крилати фрази.

Звучи вълнуващо, но Мадуро сигурно знае, че би било глупаво да разчита на собствения си народ да го защитава. По време на 13-годишното му управление венецуелската икономика се е свила със 75%, потапяйки милиони в бедност. Осем милиона души, близо една четвърт от населението, са емигрирали. Седемдесет процента от венецуелците вече изобщо не се идентифицират със социалистическото политическо движение, основано от неговия предшественик Уго Чавес и продължено от него, според проучване, публикувано миналата седмица от лондонската изследователска фирма Panterra.

Ясно доказателство за непопулярността на Мадуро дойде миналата година, когато се проведоха президентски избори. Въпреки че разполагаше с всички държавни ресурси на своя страна, той загуби с голяма разлика. Очаквайки измами, опозицията, водена от бившата конгресменка Мария Корина Мачадо, с малко известния бивш посланик Едмундо Гонсалес за свой кандидат, планира операция за събиране на приходи от избирателни машини. Те доказаха, че Гонсалес е спечелил с 69 процента. Но въпреки това режимът обяви победа за Мадуро. Последвалите протести доведоха до лишаването от свобода на хиляди хора.

Миналата седмица „Сънди Таймс“ разговаря с група млади венецуелци, слушащи музика на живо в бар в Каракас. Всички поискаха имената им да не бъдат публикувани от страх от евентуални последици.

Разбира се, че Мадуро живее във Фуерте Тиуна, обширната централа на Министерството на отбраната: град в града в столицата. Смята се, че личната му сигурност се контролира от Куба. Твърденията в социалните медии през последните дни, че е затворен в сигурен бункер, са неверни. През последните две седмици той откри туристически хотел близо до международното летище в Каракас и проведе пресконференция в друг хотел в източната част на града.