Шпионски случай в Китай: Пекин е заплаха за Великобритания

Двама мъже, обвинени в шпионаж за Китай, са действали по начин, който е бил опасен за „безопасността“ и „интересите“ на Великобритания, заяви високопоставен правителствен служител пред прокуратурата.

В поредица от изявления, дадени на Кралската прокуратура (CPS) и публикувани в сряда, Матю Колинс, заместник-съветник по националната сигурност, предупреди, че Китай представлява „заплаха за нашия народ, просперитет и сигурност“, пише The Times.

Той очерта случая срещу Кристофър Кеш, 30 г., бивш парламентарен изследовател, и Кристофър Бери, 33 г., академик, които бяха обвинени в шпионаж за Китай.

CPS оттегли обвиненията срещу двамата мъже миналия месец. Те отричат да са извършили някакво престъпление. Кеш заяви, че решението да се публикуват подробности за делото, без да е имал възможност да се защити, го е поставило в „невъзможна позиция“.

Изявлението на правителството обаче вероятно ще засили въпросите сред депутатите защо прокуратурата не е продължила с делото, като се има предвид обширната информация за обвиненията.

CPS оттегли обвиненията срещу Кеш и Бери, след като Колинс се въздържа да опише Китай като заплаха за националната сигурност. Две свидетелски показания, изпратени до CPS през февруари и август тази година, подчертават подхода на Лейбъристите към Китай и „положителните“ икономически ползи, които се надяват да постигнат.

Колинс обаче също така заяви, че „мащабните шпионски операции“ представляват заплаха за „икономическия просперитет, устойчивостта и целостта на нашите демократични институции“ на Великобритания.

Информацията „даде на Китай тактическо предимство“

В първото си изявление през декември 2023 г., четири месеца преди повдигането на обвиненията, Колинс заяви, че доказателствата, предоставени от полицията за борба с тероризма относно Кеш и Бери, са „поразителни“. Доказателствата сочат, че Бери е разменял съобщения с „Алекс“, предполагаем китайски агент.

През юли 2022 г. Бери е пътувал до Ханджоу в Китай, където се е срещнал с „висш лидер“ на Китайската комунистическа партия. Длъжностното лице е било заместник-директор на Централната комисия за национална сигурност, орган, председателстван от президента Си. Каш е казал на Бери: „Сега си на територията на шпионите.“

Колинс каза: „Много е малко вероятно един от най-висшите служители в Китай да се срещне с г-н Бери, освен ако китайската държава не го счита за човек, който може да получи ценна информация.“

Той подчерта факта, че Бери е предоставил на Алекс писмен доклад в рамките на 13 часа. Той каза: „Краткото време, което г-н Бери е имал на разположение, за да предостави исканата информация и анализ, ми подсказва, че тя може да е била използвана за вземане на реални решения.“

Той твърди, че Алекс е помолил Бери да получи „информация и анализ за вътрешното функциониране на британската политическа система“.

В изявлението се твърди, че Кеш и Бери са предали информация за министри, които вероятно ще бъдат повишени в кабинета, както и за позицията на правителството по въпроси като санкциите срещу китайски компании, за които се смята, че използват робски труд.

В изявлението си той заключва:

„По мое мнение, предоставянето на чувствителна информация от типа на тази, предадена от Кеш и Бери на китайската държава, е нанесло вреда на безопасността или интересите на Обединеното кралство, тъй като е дало на китайската държава тактическо или стратегическо предимство.“

Каква информация е била предадена на „китайския агент“?

В изявлението се дават примери за доказателствата, които Бери е предал на предполагаемия китайски агент. Кеш е казал на Бери, че Том Тугендхат, който по това време е бил депутат от консервативната партия, „почти сигурно“ ще получи пост в кабинета на Риши Сунак. Бери е предоставил информацията.

Той също така е казал на Бери, че Джереми Хънт вероятно ще се оттегли от надпреварата за лидерство в консервативната партия и ще подкрепи Тугендхат. Кеш е казал на Бери, че това е „много поверителна информация (абсолютно не я споделяй с новия си работодател)“. В изявлението на Колинс се твърди, че тази информация е предадена в писмен доклад на Алекс.

Китайският агент и висшият служител по сигурността „проявиха значителен интерес към това как всяко назначение“ би променило позицията на правителството по отношение на Китай.

В изявлението на Колинс се подчертава, че чрез Кеш „китайската държава е имала непряк достъп до човек, който познава и общува с Том Тугендхат“, което е важно предимство, имайки предвид неговата позиция.

Кеш е бил обвинен, че е предоставил на Бери информация, която би била от голям интерес за Пекин, включително че забраната за внос от провинция Синдзян, където Китай е обвинен в престъпления срещу уйгурското население, няма да влезе в сила до 2023 г.

Той също така е обвинен, че е предоставил „непублични подробности“ за правителствения преглед на покупката на Newport wafer, свързана с завод за полупроводници. Във второ изявление след искане от прокуратурата за доказателства, че Китай представлява заплаха за Обединеното кралство, Колинс заяви, че страната е „най-голямата държавна заплаха за икономическата сигурност на Обединеното кралство“.

Той заяви, че „широк спектър“ от цели на британското правителство са били атакувани от три разузнавателни агенции, свързани с китайското Министерство на държавната сигурност. Той също така заяви, че Китай е използвал „сложни хакерски техники с потенциално разрушителни последствия“.

В трето изявление, изпратено до CPS през септември, Колинс заяви, че китайските шпионски операции заплашват „икономическия просперитет на Обединеното кралство и целостта на нашите демократични институции“.

Той също така предостави подробности за китайски държавни организации, които са взели на прицел парламентаристи като част от „мащабна шпионска кампания“.

В предупреждение, което може да е навредило на делото на прокуратурата, той заяви: „Правителството на Обединеното кралство е ангажирано с поддържането на положителни отношения с Китай за укрепване на разбирателството, сътрудничеството и стабилността.“

В изявление Кеш заяви:

„Нямам възможността да докажа невинността си в публичен процес и не би трябвало да участвам в процес в медиите. Изявленията, които бяха направени публично, са напълно лишени от контекста, който би бил представен в съда. Освен това оценките на споделената информация биха били подложени на основно оспорване. Тези оценки не биха издържали на проверката на публичен процес.“

Той заяви, че редовно е споделял информация с Бери за политиката, но това са били невинни разговори. Той заяви, че всички предадени подробности са били обществено достъпни, информация или политически клюки.

Не мога да подчертая достатъчно ясно позицията си. Загубих кариерата, която обичах, заради обвинение срещу мен, за което съм напълно невинен.“

Доказателствата бяха публикувани, след като сър Кир Стармър съобщи на Камарата на общините, че е решил да направи публични три показания на свидетели, които са били споделени с прокурорите „в пълен вид“. Стармър обвини предишното правителство за неуспешното преследване.

Даунинг Стрийт призна, че премиерът е бил информиран, че процесът вероятно ще се провали два дни преди CPS да обяви публично решението си да оттегли обвиненията. Той за първи път прочел ключовите свидетелски показания на Колинс в сряда сутринта, добавиха те.

Когато беше попитан защо Стармър не е интервенирал, за да предотврати провала на процеса, говорителят на премиера отговори, че не е негова работа да се намесва в случая.

Стивън Паркинсън, директорът на прокуратурата, се срещна с председателите на комисиите по вътрешни работи, правосъдие, външни работи и разузнаване и сигурност, за да ги информира за случая.

Казват, че депутатите са настоявали Паркинсън да обясни защо не е поел риска да предаде делото на съдебни заседатели, но той е отговорил, че според него съдията би отхвърлил делото. Той е казал, че му е нужно „малко повече“ от изявлението на правителството, за да продължи с преследването, но то не е било предоставено.

Неговото твърдение беше оспорено от депутатите, които попитаха защо не е потърсил други доказателства в подкрепа на делото си. Казано е, че те са били „разочаровани“ от обяснението му.