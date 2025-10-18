IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Посланикът на Израел в България: "Хамас" наруши споразумението за мир

Промяната в Европа се случи, когато Европа започна да говори в един глас

18.10.2025 | 19:29 ч. 2

Освобождаването на всички израелски заложници е първата стъпка от споразумението за мир в Газа и тя трябва да бъде изпълнена. Това заяви в предаването "Брюксел 1" посланикът на Израел в България н.пр. Йоси Леви Сфари. И допълни:

"Ние вече сме в ситуация, в която "Хамас" е нарушил това споразумение".

На въпрос на Милена Милотинова има ли сценарий, в който Израел да поднови боевете в Газа, ако "Хамас" не спази споразумението, посланикът отговори:

"Да. Има подписано споразумение, има план, който съдържа определени стъпки. Те са освобождаване на заложниците, обезоръжаване. Всички стъпки трябва да бъдат изпълнени. Дали можем да постигнем един позитивен процес - да можем. Но това изисква много усилия и разбиране на това какво представлява реалността", каза още посланикът пред Bulgaria ON AIR.

Йоси Леви Сфари заключи:

"Промяната в Европа се случи, когато Европа започна да говори в един глас на езика на мира. Не виждаме това сред палестинците."  

Израел Хамас война Газа палестинци споразумение
