Инфлацията в еврозоната ще се задържи около целта на ЕЦБ

Инфлацията изглежда добре

18.10.2025 | 18:31 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Инфлацията в еврозоната ще се задържи около целта на Европейската централна банка от 2% в продължение на години, заяви в събота президентът на Бундесбанката Йоахим Нагел, опровергавайки някои свои колеги, които предупредиха за риска от прекалено нисък ръст на потребителските цени, пише Ройтерс.

„Ние сме почти на нивото на целта си за следващите години“, заяви Нагел на финансова конференция във Вашингтон. „Мога да кажа, че съм доста уверен... инфлацията изглежда добре.“

инфлация Еврозона ЕЦБ икономика
