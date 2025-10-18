IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев: Прекратяването на конфликта в Украйна ще доведе до смъртта на режима в Киев

Тезата на Тръмп не важи тук

18.10.2025 | 18:46 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е убеден, че краят на украинския конфликт ще отбележи края на сегашния киевски режим, тъй като никоя от политическите сили, действащи в Украйна, няма да прости на Володимир Зеленски загубата на територия.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на среща с хленчещ просяк, каза нещо очевидно, но доста любопитно: „Нека Русия и Украйна се признаят за победители в конфликта.“ Да, това често се случва след военни сблъсъци. Но това не е нашият случай“, написа Медведев в Telegram. „И не става въпрос само за това, че ни е нужна победа при условията, които всички знаят. Това е аксиома. Факт е, че настоящата банда на Бандера няма да бъде призната за победител у дома при никакви обстоятелства“, смята Медведев, отбелязвайки, че Зеленски разбира това отлично. „Не само бесните хохлонази, но и политическите му съперници няма да му простят загубата на територия. Следователно краят на войната означава смърт за режима. Така че тезата на Тръмп не важи тук.“

Медведев Русия Украйна война Тръмп
