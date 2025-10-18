Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е убеден, че краят на украинския конфликт ще отбележи края на сегашния киевски режим, тъй като никоя от политическите сили, действащи в Украйна, няма да прости на Володимир Зеленски загубата на територия.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на среща с хленчещ просяк, каза нещо очевидно, но доста любопитно: „Нека Русия и Украйна се признаят за победители в конфликта.“ Да, това често се случва след военни сблъсъци. Но това не е нашият случай“, написа Медведев в Telegram. „И не става въпрос само за това, че ни е нужна победа при условията, които всички знаят. Това е аксиома. Факт е, че настоящата банда на Бандера няма да бъде призната за победител у дома при никакви обстоятелства“, смята Медведев, отбелязвайки, че Зеленски разбира това отлично. „Не само бесните хохлонази, но и политическите му съперници няма да му простят загубата на територия. Следователно краят на войната означава смърт за режима. Така че тезата на Тръмп не важи тук.“