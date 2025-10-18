Полша има потенциал да се присъедини към Г-20

Полша, която в момента е на 20-то място в света по размер на икономиката, има потенциал да стане член на Г-20, заяви министърът на финансите Анджей Домански във Вашингтон, пише полската агенция PAP.

Домански, в изявление пред полските медии по време на годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка, заяви, че дискусиите на срещите са се фокусирали върху глобалния икономически растеж и нарастващите търговски напрежения.

Той заяви, че Полша е широко призната като модел за успешна икономическа трансформация, добавяйки, че за да се поддържа тази динамика, са необходими продължителни усилия за укрепване на конкурентоспособността и иновациите в страната.

По време на посещението си Домански се срещна с американския министър на енергетиката Крис Райт, за да обсъдят развитието на цялостна екосистема около ядрената енергия в Полша. Той подчерта важността на участието на полски компании в по-широката енергийна трансформация на страната.

Разговорите обхванаха и вноса на американски газ и финансирането на полски инвестиционни проекти. Домански заяви, че се е срещнал с Джон Йованович, директор на Американската експортно-импортна банка, за да проучи инструменти за финансиране на големи инфраструктурни инвестиции.

Той добави, че Полша има потенциал да се превърне в регионален газов център за Централна и Източна Европа и активно насърчава инвестиционните възможности за американските предприятия, особено в секторите на отбраната и финансите.

Според министъра, БВП на глава от населението на Полша, коригиран с покупателната способност, се очаква да надмине този на Япония по-късно през тази година – постижение, което той описа като доказателство за напредъка на страната през последните 35 години.

Коментирайки амбициите на Полша за Г-20, Домански заяви, че позицията на страната като 20-та по големина икономика в света подчертава готовността ѝ да се присъедини към групата. Той приветства поканата на американския президент Доналд Тръмп за срещата на лидерите на Г-20 в Маями и заяви, че Полша работи и с американската администрация за участие в други международни формати.

Той добави, че дискусиите във Вашингтон са засегнали и китайските ограничения върху износа на редкоземни метали и европейските регулаторни предизвикателства. Министърът заяви, че опростяването на правилата на ЕС ще допринесе за повишаване на привлекателността на континента за инвеститорите.