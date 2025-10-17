Командири стрелят по тийнейджър мигрант в морето, това ли е бъдещето на граничната охрана?

Когато в неделя лодка, пълна с либийски милиционери, настигна рибарски кораб, превозващ 170 мигранти, те имаха избор: да ги оставят да продължат към Италия или да открият огън. Изстрелите загърмяха. Мигрантите изкрещяха, а след това един от милиционерите избра друго оръжие и изстреля сигнална ракета сред тях, пише The Times..

„Куршум от "Калашников" уцели мигрант в крака, но сигналната ракета уцели 15-годишно египетско момче в лицето, което го вкара в кома и сега той се намира между живота и смъртта“, каза Лука Казарини, ръководител на благотворителната организация Mediterranea, която спасява мигранти в Средиземно море.

Видео, заснето от мигранти, показва, че либийската лодка е била управлявана от бригадата „Тарик Бен Зейад“ (TBZ), ръководена от Садам Хафтар, син на генерал Халифа Хафтар, военният лидер, управляващ източна Либия, който е обещал на Брюксел, че може да спре превоза на мигранти през Средиземно море в замяна на пари и патрулни лодки.

Неговото предложение повдига един въпрос.

Готов ли е ЕС да сключи сделки с военни лидери и да рискува да си изцапа ръцете с кръв, за да спре миграцията?

Във видеото от двучасовата атака, която завърши с либийците, които се блъснаха в риболовния кораб и напуснаха мястото, се чува как мигрантите молят за милост.

Благотворителната организация Alarm Phone, която прие обажданията от мигрантите, алармира бреговата охрана. На следващия ден пристигна италиански спасителен кораб, за да отведе мигрантите в Италия и да се погрижи за ранените.

Милицията, която е обвинена в военни престъпления, е нарастваща сила в източна Либия, откакто регионът се отдели от признатото от ООН правителство в Триполи в западната част на Либия след разпадането на страната и свалянето на диктатора Муамар Кадафи през 2011 г.

Оттогава ЕС е предоставил милиони евро на Триполи за обучение на бреговата охрана, а Италия е дарила патрулни кораби. Броят на мигрантите, отплавали от Либия, достигна 48 600 тази година, което е увеличение спрямо 33 300 за същия период миналата година.

Сега Хафтар също би искал да получи част от парите на ЕС, каза Волфрам Лахер от германския институт за международни и сигурностни въпроси. „Халифа Хафтар казва на дипломатите от ЕС, че няма смисъл да се подкрепя само западната част на Либия, и иска кораби и финансиране“, каза той.

ЕС е заинтересован, ако съдим по решението му да приеме както западни, така и източни либийски официални лица в централата на граничната си агенция Frontex този месец, каза Марк Тили, анализатор по миграционни въпроси.

„Това е голяма еволюция и е първа стъпка към формализиране на миграционно споразумение с източна Либия, точно както Великобритания също започна диалог с Хафтар, за да спре миграцията“, каза той.

Но въпреки предложението на Хафтар да спре пътуванията, хиляди мигранти са пътували тази година от източна Либия до Крит, нещо, което не би могло да се случи без одобрението на семейството на Хафтар, казват анализатори.

Гърция вече предложи да обучи брегови охранителни единици в източна Либия. Брита Рабе от Alarm Phone каза, че подозира, че TBZ е била информирана от Малта за лодката с мигранти в неделя.

Под натиска на избирателите да заемат по-твърда позиция по въпроса с миграцията, европейските правителства са все по-склонни да затворят границите си. Тази година либийската брегова охрана е върнала над 18 000 мигранти в морето, макар че много от тях са били продадени на трафиканти, работещи с корумпирани брегови охранители.

Но благотворителните организации предупреждават, че инвестициите на ЕС в усилията на Хафтар за патрулиране на крайбрежието могат да доведат до повече, а не до по-малко инциденти на насилие като този в неделя, като се има предвид историята на финансираната от ЕС брегова охрана в западната част на Либия.

През август благотворителният спасителен кораб Ocean Viking беше подложен на интензивен обстрел в продължение на 20 минути от либийски кораб на бреговата охрана, дарен на Триполи от Италия през 2023 г.

„Тези инциденти се увеличават и това е свързано с финансирането от ЕС на така наречената либийска брегова охрана“, каза Яна Сауертейг, експерт по политики в благотворителната организация SOS Humanity. „Те смятат, че могат да правят каквото си искат, че няма последствия за действията им.“