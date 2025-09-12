IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Русия следи позицията на Белгия относно замразените руски активи

Ще реагираме строго на всякакви неприятелски действия, добави дипломатът

12.09.2025 | 23:37 ч. Обновена: 13.09.2025 | 00:47 ч. 10
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Русия следи позицията на Белгия по отношение на замразените руски активи, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова. 

"Ако Европейският съюз пристъпи към кражба на руски активи, последствията за цялата световна финансова система ще бъдат изключително негативни. Това няма да остане без последствия и за тези, които участват в такова престъпление", подчерта Захарова. 

"Ще реагираме строго на всякакви неприятелски действия, свързани с опити да се лиши Русия от правото на собственост върху нейните суверенни активи", добави дипломатът. 

По-рано тази седмица в интервю за британския вестник Financial Times белгийският външен министър Максим Прево заяви, че Белгия е готова да приеме промяна в начина, по който ЕС се отнася към заразените руски активи на стойност 190 милиарда евро, блокирани на нейна територия, с цел да помогне на Украйна, при условие че рисковете в правно отношение бъдат разпределени между държавите членки на блока. / БТА
 

 

Мария Захарова Русия руски активи
