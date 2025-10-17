Фен ли е Ким Чен Ун на К-попа? ВИДЕО

Откакто наследи властта в Северна Корея през 2011 г., Ким Чен Ун има две лица.

През по-голямата част от времето той изпълнява ролята на тоталитарен диктатор в традицията на 20-ти век, с монотонните си речи, ксенофобската идеология и убийствените репресии. Той арестува хора, които слушат южнокорейска музика, и дори екзекутира собствения си чичо, защото „не го е аплодирал ентусиазирано“.

Въпреки това, той има и друга страна: 41-годишен купонджия, обичащ баскетбола, с бляскава съпруга и вкус към енергичния електропоп.

И двамата Ким бяха изложени на показ през последните няколко дни.

Миналия петък Ким беше домакин на военен парад по случай 80-годишнината на Корейската работническа партия с традиционното представяне на войници, стъпващи в гъши крачки, и междуконтинентални балистични ракети (МБР). В неделя вечер обаче, висшите чуждестранни гости на събитието бяха почерпени с много различен вид забавление в Спортния дворец в Пхенян, което изглеждаше вдъхновено както от световния успех на южнокорейския K-pop, така и от строгите традиции на социалистическото забавление.

То включваше изпълнение на руския певец Шаман, който стана известен с национализма си и подкрепата си за войната срещу Украйна, и който изпя химн в памет на Ким.

Дори севернокорейските изпълнители обаче имаха блясък и изтънченост, които сякаш заимстваха от южнокорейските Blackpink, BTS и дори анимационните герои от филма KPop Demon Hunters. Сред тях беше певицата Джонг Хонг-ран, известна с прическата си „купа“ или „гъба“, която изпълни силно хореографирана рутина в бял панталон.

„Сценичната режисура на шоуто бележи забележително отклонение от традиционния формат на севернокорейските изпълнения“, съобщи южнокорейският вестник JoongAng Ilbo, описвайки телевизионни кадри от шоуто. „Танцьори с къси поли и високи токчета изпълниха синхронизирани рутини, наподобяващи тези, виждани в южнокорейските певчески конкурси. Цялостното представяне включваше оптимистични ритми, аранжименти в поп стил и мултимедийни ефекти, което е в рязък контраст с обичайните по-бавни и по-тържествени продукции на Северна Корея. Въпреки законите на страната, насочени към ограничаване на разпространението на южнокорейската поп култура, събитието сигнализира за селективно приемане на глобални развлекателни елементи.“

🇷🇺🤝🇰🇵 Russian singer Shaman performed in North Korea in the presence of Kim Jong Un.

The concert was held to honor the memory of Soviet soldiers who fought against militarist Japan for the liberation of North Korea during WWII 🫡 pic.twitter.com/NOBLXwanx3 — Roberto (@UniqueMongolia) August 16, 2025

Ким е първият от тримата лидери на Северна Корея, получил образование в чужбина, а ученическите му години в Швейцария изглежда са му придали известна културна широкосмиреност. Съучениците му си спомнят за скъпите му маратонки, любовта му към баскетбола и немската поп песен Brother Louie на Modern Talking.

През 2012 г., седем месеца след като наследи баща си Ким Чен Ир, новият върховен лидер присъства на концерт в Пхенян, на който млади жени, облечени като Мики Маус и Доналд Дък, играеха за негово забавление. Така че нямаше нищо изненадващо, когато той прегърна пероксидно русия Шаман, известен като един от любимите певци на президента Путин, след изпълнението на руската му песен The Sun of Korea.

Когато севернокорейската телевизия излъчваше епизоди от градинарския сериал на BBC „Градинарски тайни“, краката на Алън Тичмарш бяха замъглени, за да скрият непростимо декадентските му сини дънки. Най-строгата цензура обаче се прилага към омразния съперник на КНДР - Южна Корея.

Въпреки строгата цензура и пропаганда, които доминират живота в Северна Корея, нейният народ е все по-изложен на южнокорейската култура през последните две десетилетия. Чрез Китай контрабандисти и търговци внасят южнокорейски филми, телевизионни драми и нови програми, съхранявани в компютърни карти с памет, които се гледат на персонални компютри.

Наскоро наличието на мобилни телефони предостави още един начин за получаване, гледане и споделяне на забранено чуждестранно съдържание.

Питомният парламент на Северна Корея, Върховното народно събрание, прие закони, който определи употребата на южнокорейски жаргонни термини и английски заемки за престъпления. Изтекли документи, получени от организации на бежанци в Южна Корея, разкриват, че 15-годишни присъди са били налагани на онези, хванати да гледат, слушат или просто да притежават „филми, записи, публикации, книги, песни, рисунки или снимки от Южен Чосон“, севернокорейското наименование за Южна Корея.

И все пак, както показват продукционните ценности на концерта, южнокорейската култура е оказала влияние, пишат от The Times. Толкова много хора, несъмнено включително елита, са гледали южнокорейски продукции, че те оказват влияние. Дори сериозните телевизионни станции на Северна Корея са подобрили нивото си с компютърна графика и по-лъскави декори.

Противоречията отразяват тези в севернокорейската държава. Тя винаги се е гордяла със своята изолация и „самостоятелност“ и е постигнала забележителен успех в оцеляването си дълго след като почти всеки друг комунистически режим от 20-ти век е бил погълнат от историята. Невъзможно е обаче да се оцелее в изолация и Ким изглежда осъзнава това. Той се надява, че спасението му е стратегическият съюз с Русия, сключен с кръв в Курска област, който му е донесъл влияние и статус, които биха изглеждали немислими дори преди 18 месеца.

Това беше смисълът на партито миналия уикенд: толкова важни, колкото и междуконтиненталните балистични ракети в парада, бяха гостите във ВИП ложата от Виетнам, Индонезия и Лаос, и преди всичко от Китай и Русия. С тях до себе си, Ким може да се чувства малко по-малко несигурен относно малко K-pop. Както Шаман пееше на руски:

„Другаря Ким Чен Ун, той води Корея напред. И в крак с него марширува целият народ.“

🇷🇺🇰🇵 Russian super famous singer Shaman performed the song "Comrade Kim Jong-un" in Pyongyang. The song’s lyrics are dedicated to the North Korean leader: “Comrade Kim Jong-un, he leads Korea forward. And the entire nation marches in step with him.” pic.twitter.com/5ciJZ99kZq — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 15, 2025