Корейската работническа партия стана на 80 г.: Какви оръжия ще видим на военния парад?

Снимка: БГНЕС 1 / 8 / 8

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун разстла червения килим за множество чуждестранни високопоставени лица, като им предложи спектакъл от цветове и танци, а всички признаци сочат, че той ще покаже и най-новата военна техника на страната си в помпозен парад.

КНДР държи в тайна плановете си за честване на 80-годишнината от Корейската работническа партия – подобно на това, което потайната и изолирана държава е правила в миналото с важни дати. Изображения, публикувани от севернокорейските държавни медии, показват огромно тържество на огромния стадион „Мей“ в Пхенян в четвъртък, но основното събитие може да бъде парад в столицата Пхенян, потенциално в петък вечер, с участието на десетки хиляди хора, според прогнозите на южнокорейските военни.

Честването на годишнината идва месец след като силно санкционираният Ким постигна голяма дипломатическа победа, пътувайки до Пекин за мащабния военен парад на Китай, където имаше рядката възможност да застане редом до политическите тежка категория китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин на световната сцена.

Ким завърши посещението си с по-дълбоки стратегически връзки и подновено приятелство с Китай, дългогодишния политически и икономически покровител на Северна Корея, както и с повишена енергия да продължи програмата си за ракетни и ядрени оръжия.

КНДР и нейният нов военен съюзник Русия многократно потвърждават по-тесните си отношения от подписването на пакт за взаимна отбрана миналата година, а Ким изпрати хиляди войници, ракети и боеприпаси, за да подпомогне войната на Москва в Украйна.

В знак на тези продължаващи добри връзки, Китай и Русия изпратиха делегации, водени по-специално от своите втори офицер, на тържествата в Пхенян. Китайският премиер Ли Цян, бившият руски президент Дмитрий Медведев и лидерът на Комунистическата партия на Виетнам То Лам заеха места на първия ред, когато Ким даде началото на тържествата в четвъртък с масови игри и артистични изпълнения.

След много ентусиазирано развяване на знамена, Северна Корея представи смесица от традиционни и патриотични песни и координирани танци, в които участваха хиляди хора, включително спретнато облечени деца. Впечатляващи демонстрации на бойни изкуства, в които войници разбиваха шлакоблокове върху голите си кореми, завършиха с огромен фойерверк и пиротехническо шоу.

„Днес нашият народ стои пред света като могъщи същества, които не познават непреодолими трудности и не познават непостижима кауза“, каза Ким в реч, цитирана от държавна информационна агенция KCNA.

Говорейки пред десетки хиляди зрители, Ким каза, че Северна Корея се е справила с „нарастващите заплахи от ядрена война от страна на американските империалисти“, като едновременно с това е развила своите „ядрени сили“ и „икономическо строителство“.

„Нашата партия и правителство все още се справят с ожесточените политически и военни действия за натиск от страна на нашите противници, като следват по-твърда политика, придържат се здраво към твърди принципи и прилагат смели, непоколебими контрамерки“, допълни Ким.

Огромните демонстрации на внимателно хореографирана пропаганда, включваща огромни тълпи и щателно репетирани изпълнения, отдавна са отличителен белег на севернокорейския режим, особено около ключови годишнини.

Корейската работническа партия е единствената управляваща партия в Северна Корея, съчетаваща комунизма с думите, поговорките и идеалите на династията Ким, която е наложила авторитарното си управление на страната в продължение на три поколения.

Какво да очакваме?

Севернокорейските военни паради преди това са били използвани за демонстриране на най-новите разработки на страната в областта на съвременните оръжия и ракети, които на теория биха могли да заплашат Съединените щати. Военните наблюдатели следят отблизо какво Пхенян избира да покаже на подобни събития.

Анализаторите повдигнаха въпроса за възможността севернокорейската междуконтинентална балистична ракета (МБР) от следващо поколение Хвасон-20, новата ѝ хиперзвукова планируваща машина Hwasong-11Ma“ и други съвременни оръжейни системи да бъдат показани. Полковник Лий Сун-джун, говорител на Обединения комитет на началник-щабовете (JCS) на Южна Корея, заяви миналата седмица, че военните са засекли движения на превозни средства и военна техника преди очаквания парад.

Миналия месец Ким наблюдаваше тест на нов ракетен двигател с висока тяга на твърдо гориво за най-новата си междуконтинентална балистична ракета, Хвасонг-20. В сравнение с ракетите с течно гориво, ракетите с твърдо гориво са по-стабилни и могат да се местят по-лесно, за да се избегне откриване преди изстрелването им, което може да бъде инициирано в рамките на минути, казват експерти.

През уикенда Ким посети изложба, представяща някои от най-новите оръжия на страната, включително балистична ракета с малък обсег (СРБМ), оборудвана с хиперзвукова бойна глава, обозначена като „Hwasong-11Ma“, според снимки, публикувани от KCNA.

Серията Hwasong-11, севернокорейският вариант на руската ракета „Искандер“, има очакван максимален обсег от приблизително 800 километра.

Хонг Мин, старши научен сътрудник в Корейския институт за национално обединение в Сеул, заяви, че Северна Корея може също да представи усъвършенствани оръжия, включително системи, задвижвани от изкуствен интелект, или различни безпилотни превозни средства, по време на парада.

„Оръжията, показани на парада, вероятно ще бъдат в безпрецедентен мащаб“, отбеляза Хонг. „Вместо да се фокусира само върху голям брой, Северна Корея изглежда е готова да даде приоритет на разкриването на системи, които са с впечатляващи възможности.“

Не е сигурно обаче дали дългоочакваната Hwasong-20 ще бъде показана, добави Хонг, тъй като тя все още не е имала пълен тест за изстрелване.

Наблюдателите следят за евентуални тестови изстрелвания на нови оръжия от следващо поколение около октомврийските чествания, добави Хонг.

Незаконната ядрена оръжейна програма на Ким превърна Северна Корея в най-строго санкционираната държава в света. През последните няколко години страната увеличи оръжейната си програма и положи усилия за укрепване на ядрения си капацитет - включително тайна ракетна база близо до северната си граница с Китай, която би могла да представлява „потенциална ядрена заплаха“ за голяма част от Източна Азия и САЩ.

Секретност и сигурност

Секретността е неразделна част от севернокорейските паради, особено когато Ким присъства.

Кореспондентът на CNN Уил Рипли присъства на 70-годишнината от управляващата Работническа партия точно преди 10 години.

„Никой сякаш не знаеше кога всъщност ще започне - дори нашите правителствени служители. Така работят нещата в Северна Корея: чакаш с часове, докато някой най-накрая ти каже да се преместиш“, каза той.

Чужденци бяха изолирани в хотел Янгакдо, който се намира на собствен остров по средата на река Тедонг в Пхенян.

„Местоположението не е случайно. Островът улеснява властите да контролират движението на хора, влизащи и излизащи, така че гости като нас не могат да се разхождат сами из града. Можете да гледате през прозорците и да виждате Пхенян от всички страни, но все едно е друг свят“, каза Рипли.

Когато журналистите най-накрая бяха натикани на парадния площад, те преминаха през многобройни проверки за сигурност. Телефоните и лаптопите трябваше да бъдат оставени.

„Когато парадът започна, огромният площад се изпълни с десетки хиляди хора. Колони от войници маршируваха в перфектна крачка, ботушите им удряха тротоара с рязко, ритмично щракване - известната гъша стъпка“, каза Рипли.

Предупреждение към американските бази в Южна Корея

Северна Корея има дълга история на напрегнати отношения със Съединените щати и Южна Корея, но сега те са особено ледени, като Ким често се бори срещу двете страни.

Миналия уикенд севернокорейският лидер заяви, че е разпределил „специални активи на основните цели, които ни притесняват“ и обеща да предприеме допълнителни военни мерки в отговор на разширените военни активи на САЩ в Южна Корея.

„Пракопропорционално на натрупването на въоръжения от американските военни в... (Южна Корея), нашата стратегическа загриженост за този регион също нарасна“, каза Ким. „Мисля, че врагът ще трябва да се тревожи в каква посока се движи неговата среда за сигурност.“

Лим Ъл-чул, професор по севернокорейски изследвания в южнокорейския университет Кьоннам, заяви, че „специалните активи“ вероятно се отнасят до „модерни стратегически оръжейни системи, обхващащи тактически ядрени оръжия и техните платформи за доставка, хиперзвукови ракети и потенциално дронове, базирани на изкуствен интелект, и киберспособности“.

Речта на Ким, която спомена сигурността на Южна Корея и критикува „струпването на военни сили“ на САЩ, предполага, „че тези оръжия са предназначени да застрашат директно Южна Корея и американските активи в региона“, каза Лим. Той разглежда коментарите на Ким като „изрично предупреждение, че американските бази и ключови съоръжения в Южна Корея биха могли да станат потенциални цели на севернокорейски удари“.

Но за разлика от обичайната си антиамериканска реторика, Ким наскоро заяви, че има „приятни спомени“ за президента Доналд Тръмп и че няма причина да се избягва диалог с Вашингтон - ако той спре да настоява страната му да се откаже от ядрените си оръжия.

Южна Корея ще бъде домакин на голяма среща на върха на регионалните лидери по-късно този месец и се очаква Тръмп да присъства. Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) се разглежда като ключова възможност Тръмп да се срещне с китайския си колега Си.

Но присъствието му в региона може също така да го постави отново в непосредствена близост с Ким - шест години след като преговорите с Пхенян по време на последната администрация на Тръмп се провалиха.

Тръмп сигнализира миналия месец, че би искал да седне с Ким, въпреки че някои казват, че срещата е малко вероятна.

„Ще го направя и ще проведем разговори. Той би искал да се срещне с мен“, заяви Тръмп. „Очакваме с нетърпение да се срещнем с него и ще подобрим отношенията.“