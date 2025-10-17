IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руските сили превзели 8 села в Източна Украйна за седмица

Украйна и Русия представят противоречиви данни за фронтовата линия

17.10.2025 | 15:52 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че през изминалата седмица въоръжените сили на страната са поели контрола върху осем села в Източна Украйна, предаде ТАСС.

В публикувано днес прессъобщение на военното ведомство се казва, че руски военни части са завладели селата Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харковска област. 

В текста също така се посочва, че подразделения на войсковата групировка "Център“ са взели контрола върху селата Московско, Балаган и Новопавловка в Донецка област. 

Подразделения на военната групировка "Изток” са завладели селата Алексеевка и Приволие в Днепропетровска област, добавя руското Министерство на отбраната.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник.

През последните седмици Украйна и Русия представят противоречиви данни за фронтовата линия в продължаващата вече повече от три години и половина война, отбелязва Ройтерс. 

Украинската бригада "Азов" вчера заяви, че е украински части са отблъснали голямо руско настъпление с повече от 20 бронирани машини в района на източния украински град Добропиля. 

Освен това висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропиля. По думите им руските сили са хванати в капан.

В края на миналата седмица украинския президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са постигнали напредък в Запорожка област.
(БТА)

