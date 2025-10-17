Кремъл: Срещата Путин-Тръмп ще бъде подготвена постепенно

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подготовката за среща между руския лидер Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп ще бъде на няколко етапа, тъй като ръководителите на дипломатическите ведомства работят по разрешаването на голям брой въпроси.

"Работата е там, че въпросът ще бъде разработен от министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар Рубио“, отбеляза кремълският служител, цитиран от ТАСС.

"Първо, те ще проведат телефонен разговор и ще се срещнат, ще проведат дискусии по темата, ще започнат да обсъждат всички въпроси“, добави Песков.

"Има много въпроси – необходимо е да се определят преговарящите екипи. Всичко ще бъде на етапи“, добави говорителят на Кремъл.