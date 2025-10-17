Дигитален контрол: Путин има нов инструмент за наблюдение на руснаци

Русия има нов начин за наблюдение на гражданите си и това е "супер приложение“. Създадено от руската технологична компания VK, приложението се казва Max и от 1 септември е задължително за всеки нов телефон, продаван в Русия. Max позволява на потребителите да изпращат съобщения, да разговарят помежду си, да споделят файлове и да прехвърлят пари към и от руски банки.

Крайната визия на Кремъл за приложението е обширна - гражданите ще го използват, за да изпращат текстови съобщения и да осъществяват повиквания; родителите ще комуникират с училището на детето си; жителите ще могат да доказват самоличността си на държавни агенции и фирми. Широкият спектър от приложения на Max предизвика аналогии с китайския WeChat.

Целите на Кремъл с приложението изглеждат двойни - чрез ограничаване на използването на алтернативни платформи като WhatsApp, президентът Владимир Путин може да продължи усилията си за изграждане на независима (според него "суверенна“) руска дигитална сфера. И въпреки че Русия и Китай имат много различия по отношение на технологиите, Кремъл все още очевидно иска вида наблюдение на ниво устройство, което Китай е постигнал, а Max представлява стъпка в тази посока, предлагайки на Путин нов инструмент за по-задълбочено наблюдение на руснаци – и дори украинци в окупираните от Русия територии.

Опитите на Путин за дигитален контрол в Русия започнаха преди години. Редица събития – блогъри, публикуващи новини за руско-грузинската война от 2008 г., които се сблъскаха с версията на Кремъл за събитията, западните медии, празнуващи Арабската пролет като "Туитър революция“, протестиращи, използващи социалните медии, за да организират демонстрации срещу Путин през 2011 и 2012 г. – изглежда са убедили Путин, че интернет извън държавния контрол е заплаха за сигурността на режима, включително в Русия.

Докато други бяха възхитени от силата на онлайн комуникацията и мрежовия протест, той и неговите съветници очевидно видяха доказателства за западен заговор. През 2014 г. той печално нарече интернет "проект на ЦРУ“. От този конспиративизъм произлязоха години на цензура, локализация на данни, криминализация на онлайн речта и други дигитално репресивни действия от страна на Кремъл. Технологиите, произведени в чужбина, започнаха да се разглеждат като заплаха за националната сигурност, а чуждестранните компании, които отказаха да цензурират информация, да предават данни или по друг начин да помагат на руската държава, се смятаха, че действат по молба на враговете на Русия.

През последните години Кремъл ескалира усилията си за замяна на западните технологии с руско производство, но резултатите са смесени. Операционната система Astra Linux, създадена да замени Microsoft Windows, вече е широко разпространена в Русия. Но капацитетът на Русия за производство на хардуер е слаб. През 2021 г., когато Москва се опита да изиска от руските компании да използват руско производство чипове, някои казаха на правителството, че местните процесори са по-скъпи, с по-ниско качество и с по-лоша производителност от чуждестранните. Руският софтуер в няколко случая не е много по-добър.

Държавата започна да натиска усилено около 2021 г., за да популяризира Rutube като алтернатива на YouTube на Google, но приемането е слабо, както се вижда от "значителните“ съкращения, които Rutube обяви през август. Други алтернативи за видео стрийминг са сполетели подобна съдба на свръхреклама, последвана от постоянен спад, пише Тhe Atlantic.

Приложението Max има поне малко по-висок шанс за успех. Както и в миналото, технологията не е перфектна. Някои руснаци вече се оплакаха от функционалността на Max (и се подиграха на полу-баналното, полу-ефективно привличане на рапъри, комици и инфлуенсъри от VK, за да го популяризират). Един стриймър се пошегува, че най-голямата предимства на приложението са, че то... работи.

Но VK е добре позната руска технологична компания, която успешно изгради и мащабира платформа – наричана още VK, преди това VKontakte – която често е наричана "руският Facebook“ - освен че има подобни функции като Facebook, VK има почти идентичен интерфейс. Днес VK е една от най-популярните платформи за социални медии в Русия, използвана от над 90 милиона души. Max има само 18 милиона регистрирани към средата на август, но е на по-малко от година.

Може би по-важен за успеха на Max е фактът, че Русия изглежда е ангажирана с прилагането му. Държавата може сравнително лесно да контролира изискването Max да бъде инсталиран на нови телефони, като заплашва телефонните компании, които не го спазват, или дори като хвърля в затвора техните ръководители.

Държавата се опитва да накара руснаците, закупили телефона си преди 1 септември, да приемат Max, като ограничава достъпа до други приложения за месинджъри. През август Кремъл силно ограничи гласовите разговори в WhatsApp и Telegram за всеки в Русия, позовавайки се на предполагаемия пропуск на платформите да предадат данни на руските служби за сигурност.

Путин мрази WhatsApp, тъй като е собственост на Meta, която Русия вижда като инструмент за американска подривна дейност и официално е определила като екстремистка организация; както Facebook, така и Instagram са забранени в Русия. Надеждата изглежда е, че руснаците в крайна сметка ще се откажат от тези алтернативи. Натискът върху телефонните компании и ограничаването на онлайн достъпа до алтернативите на Max са най-мащабируемите опции за прилагане за Русия, но държавата винаги може да арестува и накаже отделни хора - например протестиращ без инсталирано приложение или журналист, който все още има достъп до Telegram, за да разпространява новини - за да ги вземе за пример.

Потенциалните последици за руските граждани са обширни. Всичко, което потребителят прави в Max – и всичко, което Max може да събере, като данни за геолокация, контакти, снимки и аудио – вероятно би могло да бъде достъпно и използвано от държавата. Каквото и да събере държавата – независимо дали е безобидно, лично или силно политическо – може от своя страна да бъде използвано за арести, задържания, глоби, изчезвания и много по-лоши неща. Компаниите в Русия трябва да спазват законови и извънзаконни изисквания от агенции като Федералната служба за сигурност или ФСБ, която има широки правомощия.

VK изглежда малко вероятно да се съпротивлява. Откакто основателят на компанията беше изгонен и избяга от Русия през 2014 г. заради съпротива срещу исканията на Кремъл и компанията беше предадена на съюзниците на Путин, VK е повече от отстъпчива в сътрудничеството си с държавата. Двама независими руски журналисти съобщиха през август, че ФСБ е дала на разработчиците на Max спецификации за това как да боравят с личните данни на потребителите и е поискала да могат да одитират приложението.

С разпространението на Max, руснаците ще имат по-малко места за сигурни онлайн разговори. Достъпът им до недържавно контролирани източници на информация може да бъде допълнително ограничен. Човешките права в Русия ще пострадат, ако наблюдението на дисидентската дейност се засили, а тези, които търсят алтернативни средства за комуникация, ще се открояват още повече като аномалии, заплашващи режима. Тревожно е, че режимът на Путин изглежда прилага този принудителен подход към цифровото наблюдение в окупираните украински територии.

От 1 октомври учениците в окупираната от Русия Запорожка област в югоизточна Украйна са задължени да използват Max и са забранени да използват алтернативи, според украинска организация за правата на човека. Двама души, запознати със ситуацията на място в окупираните украински територии, ми казаха, че руснаците вече забавят интернет функционалността на Telegram и WhatsApp там и принуждават продавачите на телефони да имат предварително инсталиран Max. Униформени руснаци също спират хора, когато напускат окупираните територии, за да влязат в Русия, и проверяват дали имат Max на устройствата си, казаха ми тези източници. Както и в Русия, не е трудно да си представим как неизтеглянето на Max може потенциално да бъде извинение за арест.

Разбира се, налагането на супер приложение не е без рискове за държавата. Това означава, че голяма част от руската технологична екосистема ще има единна точка на отказ. Ако Max се повреди, защото актуализация е бъгава, сървърите се повредят или някой започне кибератака, приложението може да бъде офлайн за известен период - в този случай потенциално спирайки милиони банкови плащания, съобщения и опити за проверка на самоличността чрез приложението. И ако Max не работи добре или не предоставя функционалността, която руснаците желаят, това може да повлияе на общественото мнение. Мемове, шегуващи се, че "Max ще бъде предварително инсталиран на нашите чайници и хладилници“, показват, че някои руснаци знаят много добре какво се случва. Но те могат да направят малко, за да го спрат.