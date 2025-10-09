Военният клон, стоящ зад приложенията за бойни полета на Украйна, се превръща в бюрокрация

От началото на пълномащабното нахлуване, украинската армия е изправена пред всеобхватен кибернатиск, безпрецедентен в човешката история. Клетъчни мрежи, терминали Starlink и радиоретранслатори пренасят военни данни и планиране от фронтовата линия до далечния тил, като всеки от тях е уязвим за прихващане или прекъсване.

Врагът от другата страна на тази линия, Русия, междувременно, прекара последните няколко десетилетия в отглеждане на може би най-способните хакери в света.

За щастие на Украйна, страната успя да мобилизира огромна част от постоянната си армия от IT работници в армията много преди 2022 г. IT секторът на Украйна се превърна в стълб на икономиката на страната, привличайки топ таланти с високи заплати и разнообразни кариерни пътеки.

"Министерството на военните технологии е толкова движено от IT в момента, защото IT компонентът на всеки продукт може да внедри промени бързо“, каза Оксана Ферчук пред Kyiv Independent в Лвов, където тя и нейните колеги присъстваха на конференцията IT Arena.

Ферчук, един от 11-те зам.-министри на отбраната, ръководи Дирекцията за дигитална трансформация на Министерството на отбраната и цялостните IT инициативи. Нейната задача е да превърне колкото се може повече информация от военно време в софтуер - без да позволява на руснаците да я получат - и да разшири тези приложения от фронтовата линия до задкулисната военна бюрокрация.

Тази дигитализация се осъществява най-вече под формата на серия от мобилни приложения в потребителски стил, използвани във въоръжените сили на страната, най-известното от които е Delta, която предоставя картографиране по време на война. Самата дирекция функционира като стартъп, присаден към армията - постоянно изпраща нарастващи количества данни за войници към облака.

"Облачната технология ви позволява да концентрирате (данните) по логичен начин. В действителност вашите данни са силно разпределени или силно разпределени. Врагът не знае точно кой център за данни да атакува“, каза Ферчук.

Артьом Романюк, основател на стартъп компания до постъпването си в армията през февруари 2022 г., се завърна в дирекцията след кратък престой като заместник-министър в Министерството на стратегическите индустрии, което наскоро беше включено в Министерството на отбраната след мащабно преустройство на правителството.

Дирекцията, каза Романюков пред Kyiv Independent, е сравнително бързодействащо подразделение на масивния апарат на Министерството на отбраната, което има своите предимства. "Решенията се вземат по-бързо. Има по-малко заинтересовани страни, с които трябва да се одобри всичко. Министерството на отбраната само по себе си е голяма машина, не знам, 100 пъти по-голяма от Министерството на стратегическите индустрии или Министерството на цифровата трансформация.“

Ферчук пое ръководството на дирекция "Цифровизация“ приблизително по същото време, когато Министерството на стратегическите индустрии беше върнато в Министерството на отбраната, заменяйки Катерина Чорногоренко, която ръководеше операцията от началото на 2023 г. и стартира мобилните приложения, които остават основни за работата на дирекцията.

Тези приложения бяха средство за избягване на изолирана документация, бюрокрация и често корупция.

"Знаете ли, правителството има тази склонност към саморазрастване, синдром на Левиатан. И когато правителството расте, то става по-малко пъргаво и по-малко ефективно“, каза Чорногоренко. Днес тя преподава в Киевско-Могилянската бизнес школа, но не би изключила завръщане към държавна служба, когато я попитат за бъдещи планове.

Бързо нарастваща част от военната координация на Украйна се осъществява чрез тези мобилни приложения. Дирекцията за дигитализация също така стартира приложения като Army+, което управлява официални услуги за действащи войници, като доклади до командирите или молби за отпуск.

Друго приложение, Reserve+, има над 4 милиона потребители и проследява документи за набиране на персонал и освобождавания, като се свързва чрез гражданското приложение Diia, чрез което украинците правят всичко - от обмен на документи за собственост на превозни средства до регистриране на браковете си. Diia, постоянно разрастващ се проект на Министерството на цифровата трансформация, в много отношения е шаблон за приложенията на Дирекцията за дигитализация.

Ферчук мечтае да разшири приложението Reserve+ до степен, че то изцяло да замени физическите офиси за набиране на персонал, наричани в Украйна с украинския им акроним TSK, които се оказаха противоречиви заради непоследователното прилагане на мобилизацията, което най-драматично се проявява в произволното залавяне на мъже от улицата.

Опитът на Ферчук е строго цивилен, но идва от серия мобилни доставчици като MTS, онлайн портала Vchasno за обмен на правни документи и стартъп, който създаде бекенд за украински изпълнители, за да се свържат с Prozorro, украинската система за управление на държавни търгове.

Този опит в софтуера за управление на договори намира военни паралели, като по-нови приложения като DOT Chain улесняват директното договаряне от бригади до доставчици на оръжие.

Последните актуализации на Army+ през септември включват средства за подаване на заявления за отпуск и промяна на мястото на служба. Те допълнително събират данни, като например дали тези заявления са резултат от некомпетентен командир или дали подаденото от войника завръщане след самоволно дезертиране, част от бавния процес на събиране на всички данни за ранга, местоположението и екипировката на войника на едно място.

"Нашата основна цел е военно-политическото ръководство на Украйна да може да взема стратегически решения въз основа на данни в реално време“, каза Олег Берестов, който ръководи технологичната работа по осигуряването на тези данни.

Новите приложения и актуализациите на други са част от по-широки усилия за отчитане на войниците и заповедите, предназначени да отстранят проблемите на масово децентрализираната армия, вариращи от корупция до обикновен хаос, като военнослужещите периодично просто напускат позиции без надзор. Наскоро това доведе например до това, че руски войници се промъкват през огромни дупки в украинската линия близо до Покровск.

Последните актуализации на Army+ също така целят да решат друг дългогодишен проблем: идентифицирането на командирите. Докато високопоставени фигури във военните могат публично да осъждат "глупави цели“ и "ненужни жертви“, обикновените войски нямат много възможности, когато искат да съобщят за лошо ръководство.

Липсата на официална система за жалби често означава, че командирите се държат отговорни само след като са допуснати сериозни грешки. Отговорността за серия от руски удари по украински тренировъчни учения се изгуби в "мъглата на бюрокрацията“, както се изрази Михайло Драпати, командир на Сухопътните войски на Украйна. Три месеца по-късно Драпати подаде оставка след друга подобна атака.

Но има огромни потенциални недостатъци на такава амбициозна цифрова система. Основен проблем са постоянните руски кибератаки, както големи, така и малки, с които Ферчук казва, че дирекцията се сблъсква "постоянно, всеки час“.

Особено тревожна е перспективата руските сили да залавят украински войници заедно с телефоните им, въоръжени с такива чувствителни приложения. Те обаче са силно изолирани, каза Ферчук.

"Настройваме системите по начин, който никой не може да получи достъп до всички данни. Всеки има данни, базирани на принципа „толкова, колкото е необходимо да знаете, за да изпълните задачата си“, каза Ферчук, представяйки си нова масивна система от сензори.

"Понякога хора биват убивани или пленявани. Колкото по-скоро узнаем тази информация, толкова по-скоро можем да отделим информацията им", добавя тя.